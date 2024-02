ULTIME DA TRIGORIA – Smalling rallenta: solo differenziato. In gruppo Sanches, sarà convocato. Altra vittoria di Baldanzi in partitella

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Penultimo allenamento prima della rifinitura di domani per la Roma in vista della partita di lunedì sera contro il Cagliari.

La squadra di De Rossi ha lavorato molto sulla parte atletica e tattica. In gruppo Renato Sanches, che dunque si può considerare arruolabile per la partita di dopodomani: se non ci saranno brutte sorprese, sarà convocato.

Rallenta invece Smalling, che dopo aver lavorato per due giorni parzialmente in gruppo oggi ha svolto solo una seduta individuale, a conferma di come ci voglia ancora tempo e pazienza prima di rivederlo in campo. Ancora out Spinazzola.

Nella partitella in famiglia altra vittoria per la squadra di Tommaso Baldanzi, stavolta schierato insieme a Boer, Zalewski, Bove, Pisilli, El Shaarawy, Mancini, Pellegrini e Cristante, oltre al giovane Joao Costa.

Per la partita contro il Cagliari mister De Rossi sembra orientato a confermare il 4-3-3 con Dybala, Lukaku ed El Shaarawy in attacco. A centrocampo ballottaggio Bove-Paredes, con l’argentino favorito. Esordio per Angelino a sinistra.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini