ULTIME DA TRIGORIA – Sorpresa nella rifinitura: con Dybala anche Karsdorp in gruppo

AS ROMA NEWS – Allenamento di rifinitura in corso per la Roma che tra poche ore partirà alla volta di Budapest, dove domani sera si giocherà l’Europa League con il Siviglia.

Sorpresa a Trigoria nella seduta aperta per un spezzone anche alla stampa: entra in campo anche Rick Karsdorp oltre a Paulo Dybala. L’olandese è la prima volta che si aggrega al gruppo dopo l’operazione al menisco.

L’unico giocatore che dunque non è presente oggi in campo è Marash Kumbulla. Per il resto Mourinho ha voluto in campo tutta la squadra al gran completo.

Massimo riserbo sulla scelta dell’undici titolare di domani, con il rebus Dybala che ci accompagnerà fino al prepartita del match della Puskas Arena. La squadra volerà a Budapest nel primo pomeriggio.

Alle 17:45 di oggi Josè Mourinho, Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini parleranno in conferenza stampa della finalissima che attende i giallorossi. Poi silenzio fino a domani sera, quando dopo la partita potrebbero esserci novità forse decisive sul futuro tecnico di questa squadra.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini