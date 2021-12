ULTIME DA TRIGORIA – Spinazzola, Pellegrini, El Shaarawy e Perez a parte

NOTIZIE AS ROMA – Dopo la brutta sconfitta casalinga di sabato contro l’Inter, nella giornata odierna la Roma è tornata ad allenarsi in vista dell’impegno di giovedì contro il CSKA Sofia.

A Trigoria, i giallorossi hanno lavorato secondo la consueta divisione in gruppi post partita. Per quanti riguarda i giocatori attualmente infortunati, Spinazzola, Pellegrini, El Shaarawy e Carles Perez, hanno tutti lavorato individualmente.

Non presente all’allenamento il giovane Felix Afena-Gyan, ancora positivo al COVID-19. Il classe 2003 non avrebbe comunque potuto giocare contro il CSKA Sofia, in quanto non presente in lista UEFA.