ULTIME DA TRIGORIA – Conclusa la rifinitura: Cristante recupera, ok Smalling e Spinazzola

AS ROMA NEWS – Buone notizie dall’allenamento di rifinitura che si è svolto questa mattina a Trigoria, poco prima della partenza della squadra per Rotterdam.

In gruppo, oltre a Smalling e Spinazzola, anche Bryan Cristante, out ieri. Il centrocampista ha dunque superato i problemi alla schiena e salvo imprevisti partirà con il resto della squadra per l’Olanda.

Alle 18:40, direttamente in terra olandese, mister Daniele De Rossi e il portiere Mile Svilar parleranno in conferenza stampa del match contro il Feyenoord di domani sera (fischio d’inizio ore 18:45).

Attesa soprattutto per le parole del tecnico, che potrebbe optare per qualche cambio di formazione rispetto all’undici che ha giocato contro l’Inter sabato scorso: oltre a Svilar, anche Spinazzola, Bove e forse Baldanzi potrebbero partire dal primo minuto.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini