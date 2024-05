ULTIME DA TRIGORIA – Tre cambi per la Juventus. Domani mattina De Rossi in conferenza stampa

AS ROMA NEWS – Squadra già in campo questa mattina a Trigoria in vista della partita di domenica sera contro la Juventus. Lavoro di scarico per chi ha giocato ieri contro il Bayer, seduta regolare per tutti gli altri.

Pochissimo tempo a disposizione dei giallorossi per rifiatare e preparare la delicata sfida contro i bianconeri: mister De Rossi dovrà valutare con attenzione i possibili cambi di formazione considerando i tanti impegni ravvicinati della squadra.

In difesa dubbio Mancini: il difensore (che è diffidato, e dunque a rischio per l’Atalanta) è apparso in affanno e avrebbe bisogno di un turno di riposo vista la pubalgia che lo affligge ormai da tempo. Anche Lorenzo Pellegrini potrebbe essere lasciato in panchina, mentre meno probabile che resti fuori Paulo Dybala contro la sua ex squadra.

In attacco crescono le quotazioni di Baldanzi, che però potrebbe giocare in tandem con la Joya: a rifiatare dovrebbe essere El Shaarawy. Ballottaggio a destra tra Celik e Kristensen, con Karsdorp che esce dalle rotazioni, a sinistra spazio ad Angelino. Domani è già tempo di rifinitura, con Daniele De Rossi che parlerà alla stampa alle 10:30.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

