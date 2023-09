ULTIME DA TRIGORIA – Tutti in gruppo tranne Pellegrini. Renato Sanches e Aouar titolari contro l’Empoli

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ quasi il tutto esaurito a Trigoria, se togliamo Lorenzo Pellegrini, che anche oggi non si è allenato in gruppo, e i lungodegenti Kumbulla e Abraham.

Regolarmente in campo anche oggi Renato Sanches ed Aouar, che dunque si candidano per una maglia da titolari in vista della partita di domenica sera contro l’Empoli. Ok anche Zalewski e Stephan El Shaarawy, anche loro in gruppo così come Gianluca Mancini, recuperato in extremis da Mou.

Per la partita di dopodomani sera all’Olimpico dunque è certa solo l’assenza di capitan Pellegrini, ma Mourinho avrà finalmente da scegliere in quasi tutti i reparti. Ampia la possibilità di attingere anche dalla panchina a partita in corso, con Azmoun che scalpita in vista del suo esordio. Gli occhi però sono tutti puntati sulla coppia Dybala-Lukaku, attesissima alla prima stagionale.

Giallorossi.net – A. Fiorini