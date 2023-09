ULTIME DA TRIGORIA – Zalewski in gruppo, out Pellegrini che rischia il forfait. Striscione per Mourinho fuori dai cancelli

AS ROMA NEWS – “Ostinatamente Roma…testardamente Mourinho!”. Con questo striscione esposto fuori dai cancelli di Trigoria i tifosi giallorossi hanno voluto oggi sostenere ancora una volta il tecnico giallorosso nonostante l’avvio stentato in campionato.

La Roma è chiamata a risollevarsi già domenica sera contro l’Empoli, anche se c’è il rischio di più di qualche assenza pesante in rosa. Al momento infatti le uniche notizie che trapelano dal Fulvio Bernardini è il rientro in gruppo di Zalewski, che fa da contraltare all’assenza di Lorenzo Pellegrini.

Arrivati a tre giorni dal match di campionato, il forfait del capitano giallorosso pare sempre più probabile, con il sette che può sperare al massimo in una convocazione per la panchina. La situazione a centrocampo però resta piuttosto incerta: dalla Roma non filtrano novità sulle condizioni di Aouar e Renato Sanches, che dunque restano in dubbio per la partita contro il toscani.

Da valutare anche El Shaarawy, mentre Paulo Dybala dovrebbe essere pienamente recuperato per domenica sera. La Joya farà coppia con Lukaku, mentre Azmoun e Belotti dovranno tenersi pronti a subentrare a partita in corso.

Giallorossi.net – A. Fiorini