AS ROMA NEWS – L’Olimpico è pronto a ribollire, ben poco interessato al fatto che sarà una Roma in piena emergenza. La sfida con l’Inter è carica di significati e di fascino nonostante il passo falso di Bologna, l’ennesimo, che ha tarpato le ali a una squadra che avrebbe potuto presentarsi all’appuntamento di oggi con ben altro entusiasmo.

Sarà una Roma da battaglia quella che vedremo oggi in campo, una formazione pronta a dare tutto contro una squadra decisamente più in forma e maggiormente attrezzata per vincere. Mourinho, che sente particolarmente la sfida contro la “sua” Inter, non ha parlato alla vigilia e non ha sciolto il dubbio sul modulo con cui ha intenzione di affrontare i nerazzurri.

Da un lato il 4-2-3-1, forse la soluzione più scontata considerando gli uomini a disposizione: Ibanez giocherebbe terzino destro con Mancini e Smalling nel mezzo e Vina a sinistra. Una formazione un po’ troppo offensiva. Non è quindi da escludere la conferma del più prudente 3-5-2, con Veretout (più probabile) o Carles Perez a tutta fascia, con Diawara a centrocampo insieme a Cristante e Mkhitaryan, e il duo Zaniolo-Shomurodov in attacco.

La sfida si presenta impari considerata l’emergenza che dovrà affrontare Mourinho, privo di Karsdorp, Spinazzola, Pellegrini, El Shaarawy, Felix e Abraham. Di fatto, mezza squadra. Dall’altra parte invece Simone Inzaghi e l’ex Edin Dzeko sono determinatissimi ad approfittare del momento di debolezza degli avversari per portarsi a casa una vittoria di prestigio che rilancerebbe l’Inter verso la vetta della classifica.

Tutto già deciso, dunque? Non proprio. L’Olimpico è pronto ad alzare i decibel e spingere i giallorossi oltre i propri limiti. Servirà un’impresa per riuscire a infrangere il tabù delle grandi sfide proprio stasera, ma nel calcio tutto è possibile. La Roma è pronta a vendere cara la pelle.

Giallorossi.net – A. Fiorini