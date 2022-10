Giovedì c’è l’Helsinki, la Roma in emergenza si gioca la permanenza in Europa League

AS ROMA NEWS – Dopo il brutto passo falso contro il Napoli di domenica sera la Roma deve concentrare le sue attenzioni sulla prima delle due partite decisive di Europa League che sanciranno il passaggio o meno la permanenza nella seconda competizione europea o la retrocessione in Conference.

Giovedì sera i giallorossi giocheranno in Finlandia (ore 21 italiane) contro l’Helsinki, ultimo nel girone con appena un punto in classifica. La Roma ha bisogno di vincere per giocarsi la qualificazione nello scontro diretto decisivo all’ultima giornata contro i bulgari del Ludogorets.

Un passo falso contro gli scandinavi sarebbe letale, e il primo obiettivo stagionale rischierebbe di sfumare. La Roma deve dunque restare concentrata e non sbagliare partita.

Mou però deve fare i conti con l’emergenza e rischia di non avere a disposizione nemmeno Pellegrini per la partita di dopodomani sera: il capitano è uscito acciaccato dalla partita contro il Napoli e avrebbe bisogno di riposo. Ma considerando le assenze di Wijnaldum, Dybala e Zaniolo (out per squalifica), Mou spera di poter contare su di lui.

Gli indisponibili cominciano a diventare assai numerosi: Karsdorp dovrà fermarsi dopo gli straordinari fatti domenica, Celik rientrerà dalla prossima di campionato, e Matic non è in perfette condizioni. L’unica buona notizia è il rientro di Zalewski, fermato da una semplice gastroenterite. Il polacco riprenderà subito la fascia destra. Viste le tante assenze troverà spazio anche El Shaarawy. Scontata la presenza di Abraham e Belotti in attacco.

Giallorossi.net – F. Turacciolo