Uzbekistan, infortunio per Shomurodov: l’attaccante esce dal campo in lacrime

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Subito brutte notizie per Claudio Ranieri, fresco di annuncio come nuovo allenatore della Roma. Il tecnico infatti rischia di fare a meno per parecchio tempo di Eldor Shomurodov.

L’attaccante era infatti impegnato oggi nel match dell’Uzbekistan contro il Qatar (perso per 3 a 2), ma è stato costretto a lasciare il campo dopo soli 21 minuti di gioco per un infortunio.

Shomurodov ha abbandonato il terreno di gioco in lacrime, particolare che desta allarme sull’entità del suo infortunio. La Roma al momento ha solo l’uzbeko come alternativa a Dovbyk nel ruolo di centravanti.

