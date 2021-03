Veretout, c’è la lesione: stop di almeno 40 giorni. Tocca a Diawara prendere il suo posto

AS ROMA NEWS – Brutte notizie sul fronte Jordan Veretout arrivano questa mattina dai giornali. Ieri il francese ha effettuato un’ecografia alla gamba destra a Trigoria che ha confermato la lesione muscolare.

L’entità dell’infortunio, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) appare abbastanza grave. Veretout non potrà tornare in campo prima di 40 giorni, e sfrutterà la pausa di campionato di fine marzo per rientrare poi ad aprile.

Il centrocampista quindi salterà le prossime decisive partite in campionato (Genoa, Parma, Napoli) e la doppia sfida contro lo Shakhtar Donetsk in Europa League. Al suo posto giocherà Diawara, scrive oggi Leggo (F. Balzani) che sembra essere tornato ai livelli dello scorso anno, quando era un intoccabile della mediana romanista.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Leggo