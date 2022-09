Verso Roma-Helsinki: recupera Karsdorp, out Zalewski. Domani Mou e Zaniolo in conferenza stampa

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Rick Karsdorp recupera, Zalewski no. Queste, in estrema sintesi, le novità provenienti da Trigoria dopo l’allenamento del pomeriggio.

Il terzino sembra aver messo da parte i problemi al ginocchio e giovedì contro l’Helsinki potrebbe anche giocare dal primo minuto, facendo rifiatare Celik.

Ha svolto solo differenziato invece Nicola Zalewski, che dunque sarà nuovamente tenuto a riposto a scopo precauzionale. Il polacco dovrebbe farcela per Roma-Atalanta di domenica prossima.

Domani intanto torneremo a sentir parlare Josè Mourinho, che sarà di scena nella conferenza stampa di rito. Insieme a lui Nicolò Zaniolo, prossimo dunque a tornare in campo. Appuntamento domani alle 15 per sapere cosa diranno i due.

Giallorossi.net – F. Turacciolo