VERSO ROMA-SASSUOLO: Zaniolo punta al recupero, resta in dubbio Pellegrini

AS ROMA NEWS – Due giorni a Roma-Sassuolo e alla tanto attesa ripresa del campionato dopo la pausa per le nazionali, mai tanto apprezzata dai tifosi di calcio.

Mourinho nasconde la sua squadra e oggi non sono trapelate notizie ufficiali dall’allenamento odierno. Le ultime indiscrezioni però parlano di Zaniolo in netto recupero, tanto che l’azzurro potrebbe partire dal primo minuto contro i neroverdi.

Chi invece resta in dubbio è Lorenzo Pellegrini: il fastidio alla cicatrice del flessore induce prudenza, e fino all’ultimo Mou vorrà valutarlo per non rischiare pericolose ricadute.

L’allenatore portoghese vorrebbe anche recuperare Mancini, ma Smalling sta tornando lentamente al top e potrebbe anche candidarsi per una maglia dal primo minuto. Kumbulla invece potrebbe trovare spazio in Conference League.

Per quanto riguarda il Sassuolo, mister Dionisi ha tutti a disposizione, ad eccezione di Obiang: in attacco tornerà a giocare Domenico Berardi, che completerà la linea di trequartisti con Djuricic e Boga, con Raspadori di punta. L’ex giallorosso Scamacca dovrebbe partire dalla panchina.

In mezzo al campo Frattesi, altro ex della partita, dovrebbe agire al fianco di Lopez, in difesa invece ballottaggio aperto tra Toljan e Muldur.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Ibanez, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy, Abraham.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; Frattesi, M. Lopez; D. Berardi, Boga, Djuricic; Raspadori.

Giallorossi.net – A. Fiorini