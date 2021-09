Via alla Conference League, si parte col CSKA. E Mou stavolta fa turn-over

NOTIZIE ROMA CALCIO – Messa da parte l’euforia per la vittoria in extremis contro il Sassuolo, la Roma ora deve pensare subito al prossimo impegno stagionale, e cioè la sfida di Conference League contro il Cska Sofia in programma giovedì alle 21 all’Olimpico.

Mourinho sta pensando di ricorrere al turnover, una parola che non sembra amare particolarmente, ma che sarà costretto ad utilizzare in vista del primo tour de force stagionale: contro i neroverdi infatti più di un giocatore ha finito la gara con le pile scariche, specialmente quelli rientrati nella Capitale dopo gli impegni con le rispettive Nazionali.

Ibanez in questo avvio non ha saltato una partita, ed è dunque il maggiore indiziato a restare in panchina per fare spazio a Smalling, che si prepara a tornare in campo dopo l’infortunio muscolare che lo aveva costretto a fermarsi un mese fa. Qualche speranza di giocare ce l’ha anche Kumbulla, mentre stavolta dovrebbe essere certa la presenza di Calafiori a sinistra.

In mediana potrebbe riposare Vereotut con uno tra Diawara e Villar pronto a prendere il suo posto, mentre davanti sono tante le novità attese: El Shaarawy e Carles Perez sembrano destinati ad una maglia da titolare al posto di Zaniolo e Mkhitaryan, mentre in attacco Shomurodov e Borja Mayoral si contendono una maglia da titolare, con l’uzbeko favorito. Abraham avrà un turno di riposo.

