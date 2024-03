Video hot a Trigoria, la Souloukou non sarà ascoltata. La dipendente licenziata: “Raccontare i fatti è stato umiliante”

AS ROMA NEWS – Sono iniziati ieri in Procura Federale i primi interrogatori da parte di Giuseppe Chiné ai diretti interessati del caso legato al video hot che ha portato al licenziamento di due dipendenti e che sta creando dei problemi dentro la Roma.

“Raccontare ciò che mi è successo è stato per me umiliante ma non potevo esimermi per rispetto di me stessa. Per questo ho ribadito alla magistratura sportiva ciò che è successo a Trigoria”, le parole riferite dalla dipendente messa alla porta dal club capitolino.

Nelle ore il procuratore della FIGC proseguirà i colloqui con alcuni tesserati della società giallorossa ma tra questi non dovrebbe esserci Lina Souloukou, che in questo momento gode di un ruolo apicale ai vertici della dirigenza guidata da Dan Friedkin.

Nessuna conferma sul coinvolgimento di giocatori della Primavera. Sarà infatti la Figc a chiarire chi ha fatto girare il video.

Da Trigoria, nel frattempo, non filtra particolare preoccupazione nonostante le polemiche degli ultimi giorni sulla vicenda e c’è la certezza di aver operato correttamente utilizzando una “giusta causa” per l’allontanamento dei dipendenti.

