Vina saluta: va al Bournemouth. E anche Shomurodov è più vicino all’addio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Qualcosa si muove nel mercato in uscita della Roma. Il primo a salutare è Matias Vina, che la Roma sta cedendo agli inglesi del Bournemouth: si è infatti trovato l’accordo per il suo passaggio in Premier.

Il terzino uruguaiano si trasferirà con la formula del prestito oneroso a a un milione di euro, con diritto di riscatto per la prossima estate. Il giocatore non stava trovando spazio con Mourinho e aveva chiesto espressamente al club di essere ceduto. Ora la Roma spera che in Premier possa giocare con regolarità e mettersi in vetrina.

L’altro giocatore che a stretto giro di posta potrebbe salutare è Eldor Shomurodov: l’attaccante continua a collezionare squadre interessate alle sue prestazioni, con lo Spezia ultimo in ordine cronologico. Tiago Pinto, forte dei tanti gradimenti per l’uzbeko, continua a chiedere un trasferimento a titolo definitivo. Occhio alle piste estere, con Lille e Bayer Leverkusen che sono in lizza.

Tutto fermo invece sul fronte Karsdorp: per ora il giocatore non ha raccolto molti consensi in giro per l’Europa. L’unico club che si era fatto avanti nei giorni scorsi è stato il Monza, frenato però dallo stipendio del terzino olandese. La Roma potrebbe decidere di cederlo in prestito nelle ultime ore del mercato.

Fonti: Gianlucadimarzio.com / Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport