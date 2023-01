Zaniolo, la Roma non molla

AS ROMA NEWS – Lo spazio è sempre più stretto, il tempo si assottiglia. E le possibilità che Zaniolo possa partire prima della fine di gennaio diminuiscono col passare delle ore.

L’unico club (al momento) che sta ragionando sul suo acquisto è il Milan, dopo che il Tottenham ha chiuso per Danjuma, attaccante olandese del Villarreal con la formula gradita: un prestito con diritto di riscatto. Ma i rossoneri tentennano davanti alle richieste della Roma.

Tiago Pinto e i Friedkin non sono disposti a fare sconti per cedere Zaniolo a gennaio: servono almeno 30 milioni di euro, offerte inferiori a quella cifra non verranno considerate. Perchè per la Roma privarsi di un calciatore nel bel mezzo della stagione e che con Mourinho è sempre stato un titolare, vale un prezzo del genere. Specie se a trattare è una diretta concorrente per la zona Champions.

A Trigoria inoltre sono ben coscienti che, qualora Zaniolo dovesse partire, Mourinho pretenderà un giocatore al suo posto. E non uno qualunque, ma uno che sappia fare la differenza in squadra: l’obiettivo è Ziyech, ma prendere un giocatore di quel livello dal Chelsea non è proprio una passeggiata. Servono soldi, e tanti. Ecco perchè per Zaniolo non si possano fare sconti.

In tutto questo quadro, il Milan non ha ancora affondato il colpo. Ieri Maldini e Massara hanno fatto sapere che non faranno follie per avere Zaniolo, ben sapendo di poter rimandare il tutto a giugno, quando la Roma scenderà a più miti pretese. Una scelta che non farebbe di certo felice Zaniolo, la cui mossa di rompere subito con il club capitolino, nella speranza che il trasferimento in rossonero si potesse concretizzare fin da subito, si sta rivelando un clamoroso autogol.

Arrivati a sei giorni dalla chiusura del mercato, le uniche possibilità che Zaniolo possa salutare la Roma sono due: che si faccia avanti improvvisamente un club all’estero con un’offerta importante, oppure che il Milan decida da rompere gli indugi e proponga alla Roma un obbligo di riscatto senza condizioni alle cifre richieste dai giallorossi. Altrimenti il giocatore resterà a Trigoria. Con Mou pronto a reinserirlo gradualmente in squadra.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini