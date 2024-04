Vinci per noi

AS ROMA NEWS – Ci siamo. E’ il giorno del derby, uno dei più attesi in città. Roma e Lazio si sfidano questo pomeriggio alle 18 nella splendida cornice dell’Olimpico, in un sabato primaverile dove il sole, il clima mite, i cori e i colori delle curve renderanno l’atmosfera unica.

Sarà poi il campo a parlare, e una delle due squadre dovrà inevitabilmente uscire battuta, a meno che non si materializzi un pareggio che, sulla carta, non farebbe felice nessuno. Alla Roma il pari non basta: non sarebbe stato un risultato disprezzabile se i giallorossi avessero fatto il loro dovere a Lecce.

Con lo zero a zero del via del Mare e il divario dal quarto posto incrementato, la squadra di De Rossi oggi è chiamata a vincere. Un obbligo reso ancora più impellente dai risultati inaccettabili nei derby degli ultimi anni, dove la squadra ha collezionato una serie di passi a vuoto che rischiano diventare da record.

Sarà un derby ad alta tensione, perchè anche la Lazio ha bisogno dei tre punti se vorrà riaprire minimamente le chance di raggiungere la zona Champions e riavvicinare la Roma, distante ora sei lunghezze. De Rossi, alla sua prima stracittadina da allenatore, ritrova tutti i suoi uomini più importanti: almeno in teoria oggi dovremmo vedere una squadra molto diversa da quella abulica, scompaginata e senza idee di Lecce.

Fari puntati principalmente su capitan Pellegrini, su Dybala e su Lukaku, chiamato a fare la differenza nelle partite che contano. Ma anche El Shaarawy, Mancini, Cristante o Paredes possono essere uomini derby. Insomma, le armi a disposizioni del tecnico oggi non mancheranno. Il compito non sarà facile, ma la Roma può e deve tornare a far valere la sua supremazia cittadina dopo anni di oscurantismo. Battere la Lazio sarebbe il modo migliore per ritrovare quell’entusiasmo necessario a mettere le ali in questo momento decisivo di stagione.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini