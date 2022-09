Wijnaldum in stampelle a Trigoria. Il giocatore: “Altro allenamento di recupero” (VIDEO)

NOTIZIE AS ROMA – Georginio Wijnaldum, tornato a parlare qualche giorno fa sui social per raccontare le sue sensazioni in seguito all’infortunio, prosegue il percorso riabilitativo dopo la frattura della tibia destra.

Il centrocampista olandese, arrivato alla Roma in estate in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni, ha condiviso un video su Instagram in cui mostra il suo arrivo con le stampelle e il tutore mentre va ad allenarsi.

“Eccoci, un altro allenamento di recupero”, il messaggio del giallorosso.