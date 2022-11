Wijnaldum preoccupa: rientro tra febbraio e marzo. E Mou pensa a una Roma diversa

AS ROMA NEWS – Gini Wijnaldum balla con la figlia su Tik Tok, un segnale che sembrava incoraggiante agli occhi del tifoso romanista che spera in un rientro in campo per la ripresa del campionato, prevista a inizio gennaio.

E invece a gelare l’ottimismo ci pensa l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che in prima pagona titola: “Wijnaldum preoccupa la Roma“. Il centrocampista olandese, racconta il giornale, non sarà a disposizione di Mourinho fino a febbraio o addirittura marzo del 2023.

Una brutta notizia anche per lo Special One, che di fatto rischia di non avere praticamente per tutta la stagione la squadra che aveva in mente a inizio campionato. Ora Mou pensa a degli aggiustamenti tattici in vista della ripresa della stagione. La prima potrebbe riguardare il reparto avanzato.

Viste le difficoltà degli attaccanti, il tecnico sta preparando una Roma con il solo Dybala come centravanti, ad agire da falso nove, con Pellegrini e Zaniolo alle sue spalle. Abraham e Belotti dunque sono chiamati a darsi una svegliata se non vogliono ritrovarsi entrambi in panchina.

Fonte: Corriere dello Sport