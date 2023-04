WIJNALDUM: “Volevo segnare. Ho sempre sentito l’amore dei tifosi. Futuro? Qui sto bene, non dipende dalla Champions”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Gini Wijnaldum parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Sampdoria.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico:

Gol e vittoria, non c’è niente di meglio.

“Sì, era molto importante vincere per restare in zona Champions. Contento del gol, volevo segnare anche il primo quando ho preso il palo”.

Quanto è importante essere decisivo in questo modo per te?

“Ho sentito l’amore di questi tifosi dal primo giorno e quando mi sono infortunato mi sono sempre stati vicini. Avevo voglia di rifarmi anche per loro, faccio sempre il massimo per me stesso e anche per questa gente, qualche volta va meglio e altre meno”.

Resterai alla Roma se la squadra dovesse andare in Champions?

“Il mio futuro non dipende dalla Champions, l’ho dimostrato quando sono venuto qui alla Roma che non partecipava in Champions. Il mister ha dimostrato il suo interesse e sono venuto volentieri. Ho scelto in base ai sentimenti. Difficile parlare di futuro, dipenderà anche da altre parti. Mi limito a dire che qui sto molto bene e mi sento molto felice”.