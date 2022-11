YOKOHAMA MARINOS-ROMA 3-3: top e flop del match

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si è conclusa anche la seconda e ultima amichevole della Roma in terra giapponese, impegnata oggi contro lo Yokohama F. Marinos, squadra che ha vinto il proprio campionato.

La squadra di Mourinho ha pareggiato per tre a tre contro la formazione nipponica, con una bella rimonta maturata nel secondo tempo.

Questi i top e i flop del match, e cioè gli aspetti più positivi e quelli meno della sfida di oggi, premettendo che si trattava di una semplice gara amichevole.

TOP DEL MATCH

Zaniolo – Sbaglia ancora qualche ultimo passaggio di troppo, ma il suo ingresso in campo cambia comunque la partita. Positivo.

L’attacco del secondo tempo – Bene anche Volpato, che ha dato qualità alle giocate offensive della squadra con due assist, e Shomurodov: l’uzbeko ha sbagliato un gol facile, ma ne ha anche realizzato uno che vale il pari, e ha dato molta più vivacità al reparto avanzato.

Bove – Ottima partita del giovane centrocampista giallorosso per quantità e qualità delle giocate.

Ibanez – Difensore che ogni tanto si lascia andare a qualche amnesia, ma che ha delle indubbie qualità fisiche e tecniche. Il gol realizzato oggi è da applausi sotto diversi aspetti.

La reazione nella ripresa – Se il primo tempo è stato decisamente brutto, nella ripresa la squadra ha dimostrato di non volerci stare a perdere la partita, creando una serie infinita di palle gol che hanno portato al pareggio finale.

FLOP DEL MATCH

Svilar – Errori gravi per un secondo portiere che continua a non convincere. La Roma deve sperare che Rui Patricio si conservi almeno per i prossimi sei mesi.

Abraham – Ennesima prestazione irritante di un giocatore a cui non riesce più niente. Merita di restarsene in panchina.

L’infortunio di Tahirovic – Il gioiellino lanciato titolare anche oggi da Mou si ferma sul più bello per un infortunio muscolare.

L’arbitro – Folcloristico. Prende decisioni assurde, finendo per far saltare i nervi ai giocatori giallorossi. Nel finale non concede un rigore netto a El Shaarawy: la ciliegina sulla torta di una prestazione inguardabile. Fortunatamente si trattava solo di un’amichevole.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini