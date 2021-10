Zakaria rompe col Borussia: ora la Roma è più vicina

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NOTIZIE – “Zakaria, la Roma è più vicina“, titola l’edizione odierna del Corriere dello Sport (R. Maida). La partenza di Nzonzi, con il risparmio di 5 milioni lordi sul bilancio, è un supporto utile a finanziare quell’investimento a centrocampo chiesto a gran voce da Josè Mourinho.

Ma le buone notizie per Pinto non finiscono qui: un altro elemento incoraggiante arriva da Marsiglia, dove Pau Lopez ha già giocato 7 partite con l’Olympique: se arriva a 20, come da accordi stipulati nei mesi scorsi, la Roma incasserà 12 milioni per la cessione definitiva.

Al resto potranno contribuire tre o quattro elementi che Mourinho non considera strategici: i due spagnoli Mayoral e Villar, il guineano Diawara, l’americano Reynolds, senza contare i fuori rosa Fazio, Santon e Riccardi.

Saranno così almeno due le operazioni che la Roma intende concludere nella sessione invernale: un centrocampista e un difensore jolly che possa giocare sia da terzino che da centrale.

E se per quest’ultimo è ancora difficile sapere dove Pinto ha intenzione di andare a parare, diverso il discorso per il centrocampista: il nome caldissimo è quello di Denis Zakaria. Lo svizzero ha rotto le trattative con il Borussia M’Gladbach per il rinnovo del contratto in scadenza proprio perché in mano ha l’offerta della Roma, rivela il Corriere dello Sport.

E se per cedere Zakaria in estate i tedeschi chiedevano 20 milioni, ora il classe ’96 può essere acquistato a meno della metà. Pinto è al lavoro ormai da settimane, il primo rinforzo è più vicino.