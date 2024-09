Zalewski, affare in bilico: 2 milioni dividono Roma e Galatasaray

AS ROMA NEWS – Sembrava tutto fatto per il trasferimento di Nicola Zalewski dalla Roma al Galatasaray, ma l’attesa fumata bianca prevista per ieri (con tanto di volo prenotato dagli emissari per Istanbul) non è ancora arrivata.

L’affare è in bilico e il tempo ora stringe: domani si chiuderà il mercato in Turchia, per cui le prossime ore saranno decisive per capire come finirà questa delicata trattativa. Stavolta però non c’è da convincere il ragazzo, che ha già detto sì ai 2 milioni di euro per 5 anni offerti dai turchi.

La partita ora si svolge tra i due club: stando a quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, la Roma e il Galatasaray sono divisi da due milioni di euro. Ghisolfi e Souloukou vogliono 10 milioni di base fissa più 2 di bonus, mentre i turchi si sono spinti fino a 8 milioni di euro più 4 di bonus.

La distanza dunque sarebbe minima. Oggi le dirigenze continueranno a trattare nel tentativo di trovare un punto di incontro, ma l’esito resta incerto. Tanto che il Galatasaray si è mosso con Mario Rui come eventuale giocatore da inserire in rosa nel caso in cui l’affare Zalewski non dovesse concretizzarsi.

Fonte: Gazzetta dello Sport

