ZALEWSKI: “Futuro? Le cose si fanno in due. Se non c’è volontà da una delle due parti si prenderanno strade diverse”

NOTIZIE AS ROMA – Nicola Zalewski, esterno giallorosso e della nazionale polacca, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del suo futuro alla Roma.

Il calciatore ha commentato le voci che lo vedono sul mercato: “Con De Rossi ci troviamo bene, abbiamo fatto una ottima seconda parte di stagione e in questo mese e mezzo avremo modo di lavorare con lui e migliorare alcuni dettagli. Quando tornerò penserò a lavorare con la Roma”.

“Ho sempre pensato che le cose si fanno in due, se non c’è volontà da una delle due parti si prendono strade diverse e vediamo cosa succede”. Zalewski, 22 anni, potrebbe lasciare Trigoria nel corso del prossimo mercato estivo non essendo giudicato un intoccabile da società e tecnico.

Nelle ultime ore si è parlato di un suo possibile inserimento nell’affare Bellanova, terzino destro del Torino che piace molto ai giallorossi.

