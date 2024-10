ZALEWSKI: “Sono stato vicino al Galatasaray ma ho fatto la scelta migliore. La Roma? Vedrà il mio agente. Con Juric avrò spazio”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nicola Zalewski ha rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro della Polonia a poche ore dalla partita contro il Portogallo, valida per la terza giornata della fase a gironi della Nations League. Tra i vari temi trattati il calciatore della Roma si è soffermato sul mancato trasferimento al Galatasaray e sul reintegro nella rosa giallorossa. Ecco le sue parole.

NICOLA ZALEWSKI IN CONFERENZA STAMPA

Come stai fisicamente?

“Mi sento molto importante in nazionale. Non so se giocherò contro il Portogallo ma sto molto bene e non ho problemi dal punto di vista fisico”.

La situazione con la Roma?

“Vedremo. Ora sono in ritiro con la nazionale e mi sto concentrando sul Portogallo e da domenica sulla Croazia. La nazionale è molto importante per me, ma lo è anche il club. Quando tornerò continuerò a lottare per giocare nella Roma”.

NICOLA ZALEWSKI A TVP SPORT

“Sappiamo tutti quale è la mia situazione nel club. Ora ho giocato l’ultima partita e sono stato reintegrato nella rosa della Roma. Sono molto contento perché voglio solo giocare a calcio e divertirmi, del resto parlerà il mio agente. Non mentirò: ero molto vicino a trasferirmi al Galatasaray. C’era un’ottima offerta sul tavolo, ma ci ho pensato un po’, ho parlato con la mia famiglia e penso di aver fatto ciò che era meglio per me”.

La situazione è cambiata quando è arrivato Juric alla Roma?

“Sì. Aveva mostrato interesse nei miei confronti sin dai tempi del Torino. Sapevo di piacergli e che se avessi avuto l’opportunità avrei giocato con lui”.

