Zaniolo, cambia l’offerta del Milan: 25 milioni più Rebic

AS ROMA NEWS – Nonostante i diretti interessati provino a spegnere l’incendio mediatico, giorno dopo giorno emergono particolari che dimostrano come una trattativa tra Roma e Milan stia prendendo corpo, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (C. Laudisa).

L’ultimo sussulto porta ad Ante Rebic, indicato come possibile contropartita tecnica dello scambio per Nicolò Zaniolo a cui gli intermediari stanno lavorando da settimane. La candidatura dell’attaccante croato segue quella del centrocampista belga Saelemaekers. Mourinho ha già fatto intendere di non essere interessato a quest’ultimo, mentre resta da capire se il nazionale spalatino possa fare al caso suo.

I due club non hanno ancora parlato direttamente. A Trigoria valutano il talento tra i 65 e i 70 milioni di euro cash, mentre i rossoneri non intendono spingersi oltre i 40. Per questo motivo finora si sono dimostrati disponibili a spendere 25 milioni più un giocatore.

Zaniolo non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2024 con la Roma e Tiago Pinto non si affretta ad affrontare il tema. I due club, comunque, fanno finta di nulla, anche se stanno dialogando per vie indirette. Qualora riuscissero ad individuare un giocatore per lo scambio, allora sarà facile intendersi sui valori economici dell’operazione.

Fonte: Gazzetta dello Sport