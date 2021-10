Zaniolo, dalla Roma filtra massima prudenza: rientro in campo fissato per il Milan

AS ROMA NEWS – Nicolò Zaniolo verso il forfait per Roma-Napoli. Dallo staff medico di Trigoria filtra grande prudenza sul rientro in campo del 22 giallorosso.

Il ginocchio sinistro non ha subito traumi importanti, ma il calciatore ha comunque i postumi di una iperflessione, e il suo recupero non sarà forzato.

Secondo quanto riferisce Sky Sport in questi minuti, Zaniolo salterà dunque il big match di domenica contro gli azzurri guidati da Spalletti, e molto probabilmente anche Cagliari-Roma del 27 ottobre.

Il rientro in campo di Zaniolo è dunque fissato per Roma-Milan del 31 ottobre. Il giocatore è reduce da due infortuni molto gravi alle ginocchia, e dentro Trigoria si vuole fare molta attenzione a non anticipare i tempi di recupero.