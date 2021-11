Zaniolo e quel pallone non passato a Abraham: così Nicolò ha perso terreno dentro la Roma

AS ROMA NEWS – Da titolare inamovibile a rincalzo destinato alla panchina. Strano il destino di Nicolò Zaniolo, rimasto a guardare ancora una volta i suoi compagni per tutti i novanta minuti di Genoa-Roma.

Chi lo avrebbe mai detto, scrive l’edizione odierna de Il Tempo (A. Austini) che Zaniolo sarebbe stato costretto a rincorrere un posto da titolare nella Roma. È l’attuale prospettiva di un ragazzo che, tra infortuni e contrattempi vari, non riesce ormai da tre anni a trovare continuità. Stavolta il “problema” è il modulo scelto da Mourinho, dove per lui non sembra esserci spazio.

La piccola strigliata del tecnico portoghese nell’allenamento di lunedì 15 c’entra fino a un certo punto, il problema è soprattutto di natura tattica: nel 3-5-2 lo Special One lo vede più come seconda punta che da intermedio, nonostante sia stata quella la posizione in cui Zaniolo ha cominciato l’ascesa nell’Inter Primavera.

Dopo essersi sentito al centro del progetto, aggiunge Il Messaggero (S. Carina), nelle ultime due settimane Nicolò ha avvertito un cambiamento. Come se quel pallone non passato ad Abraham nella gara interna contro il Bodo/Glimt abbia alterato gli equilibri. Il passo successivo, il cambio di modulo, ha acuito questa sensazione e in parte ha incrinato le certezze di un 22enne che ha visto la propria centralità, di colpo, venire meno.

La Roma continua a ritenere Zaniolo un pilastro del futuro, ma prima o poi bisognerà entrare nel vivo delle trattative non semplici per il rinnovo di contratto, con il Tottenham e la Juventus che restano alla finestra a seguire potenziali sviluppi di mercato.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero