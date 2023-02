Zaniolo, firme col Galatasaray in corso. Alla Roma 15 milioni più 7 di bonus, a breve l’ufficialità

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nicolò Zaniolo sta firmando il contratto che lo legherà al Galatasaray per i prossimi 4 anni proprio in questi minuti.

La Roma ha già siglato tutti i fogli che sanciscono la cessione del calciatore, ora toccherà ai turchi siglare il tutto. Ultimi dettagli, l’affare è chiuso.

Nell’accordo sarà presente una clausola rescissoria di 35 milioni. Confermate le cifre circolate in mattinata, alla Roma andranno circa 22 milioni così suddivisi: 15 di parte fissa e 7 di bonus.

In questo modo all’Inter, a cui spetta il 15& della futura rivendita, finiranno 2,25 milioni di euro. A ore dunque è attesa l’ufficialità del trasferimento.

Fonte: Sky Sport