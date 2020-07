Zaniolo: “Il rumore più forte è il silenzio di chi non risponde”. E il dietrofront di Fonseca riapre il giallo

AS ROMA NEWS – Il dietrofront di Fonseca, che prima conferma l’infortunio di Zaniolo e poi fa inversione a U richiamandolo per la gara di Ferrara dopo il ko di Under, riaccende il giallo in casa Roma. Che qualcosa sia successo e che tutta la storia non sia solo una montatura lo si intuisce dalle parole dello stesso Zaniolo, che nella notte è tornato a farsi sentire su Instagram

“Il rumore più forte è il silenzio di chi non risponde”, ha scritto il giocatore sul social. Sulla stessa linea anche la mamma Francesca Costa che ha scritto: “Il silenzio degli innocenti”. Insomma, il giocatore della Roma non ha di certo usato i social per smentire quanto accaduto, ma piuttosto ha preferito la strada del silenzio. Un silenzio che, appunto, fa rumore.

Zaniolo, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (A. Pugliese), è rimasto smarrito davanti alla decisione di Fonseca di lasciarlo fuori e poi convocarlo per la gara di questa sera. Qualcosa si è rotto tra il 22 giallorosso e qualche compagno di squadra, afferma il giornale, non solo da Roma-Verona.