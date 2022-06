Zaniolo, la distanza tra Roma e Milan è di oltre 20 milioni

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Si torna a parlare del futuro di Nicolò Zaniolo e della corte del Milan sull’edizione odierna de Il Tempo (A. Austini).

In realtà però un’offerta ufficiale alla Roma non è ancora stata formalizzata dai rossoneri. Troppo ampia al momento la distanza tra domanda e offerta.

Tiago Pinto e Mourinho, racconta Il Tempo, non hanno inserito Zaniolo nella lista degli incedibili ma valutano l’attaccante addirittura 80 milioni. Chi deve comprare è però convinto che con 60 milioni o poco più si potrebbe fare breccia nelle resistenze dei Friedkin.

Il Milan però al momento valuta il cartellino di Zaniolo 35 milioni, senza l’inserimento di contropartite tecniche. La distanza che separa quindi i due club supera addirittura i 20 milioni di euro. Un abisso che difficilmente può essere colmato.

Quindi per ora si va avanti con questo apparente stallo, scrive Il Tempo, ma arriverà il momento delle decisioni. Non è un mistero che Mourinho vorrebbe Guedes, un acquisto che a Trigoria non considerano possibile senza la cessione di Zaniolo.

Fonte: Il Tempo