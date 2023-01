Zaniolo, rabbia e frustrazione. Mou lo difende ed è pronto a puntarci ancora

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ uno Zaniolo furioso quello che si è visto l’altra sera all’Olimpico. Liti continue in campo con arbitro e avversari, maglia strappata in preda alla rabbia, una bestemmia urlata in faccia al direttore di gara nel sottopasso dello stadio.

E’ chiaro che Nicolò stia vivendo un momento molto delicato della sua carriera. Arrivato alla soglia dei 24 anni e con due infortuni pesantissimi ormai alle spalle, per il giocatore questa sarebbe dovuta essere la stagione della consacrazione.

Zaniolo si era allenato duramente in estate, determinato a dimostrare tutto il suo valore. L’inizio di stagione prometteva bene, poi è arrivato un infortunio alla spalla a frenarne subito l’esplosione, quindi il rientro in campo e la lenta involuzione. A Nicolò non riesce più nulla: non segna, ma non riesce nemmeno a lasciare il segno con assist o giocate da applaudire. Anche i suoi strappi in mezzo al campo sono ormai un ricordo.

In tutto questo c’è un rinnovo di contratto ad assillarlo: lui vorrebbe restare a Roma, ma per farlo chiede circa 4 milioni a stagione. Il club gli ha risposto picche: vuole prima vedere sul campo se Zaniolo merita davvero certe cifre. Il giocatore quindi sembra voler strafare, schiacciato dal peso di dover dimostrare di essere un top player.

Mou ha compreso il momento difficile del ragazzo, e lo protegge. Lo aveva già fatto in passato, quando gli arbitri lo avevano preso di mira. Lo sta facendo ora, anche a costo di commettere qualche uscita a vuoto, come quella fatta su Candela. Per Mourinho Zaniolo è un elemento importante di questa squadra. Ed è pronto a dargli fiducia, confermandolo titolare anche contro la Fiorentina.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini