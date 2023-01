Zaniolo, resta solo il Leeds prima del baratro

AS ROMA NEWS – Resta in corsa solo il Leeds. Poi alle 20 di questa sera per Zaniolo si chiuderà la possibilità di cambiare aria e provare a dare una svolta alla sua carriera di calciatore. Altrimenti sarà costretto a restare a Roma almeno fino a giugno, ma fuori rosa, allenandosi con Coric e Bianda.

Sarebbe un epilogo tristissimo, una mazzata per il calciatore che a 24 anni, l’età giusta per compiere il salto di qualità, sarebbe invece confinato ai margini di una squadra e a non vedere più il campo da gioco per chissà quanto tempo. Una batosta per la Roma, che si indebolirebbe tecnicamente, perdendo di fatto un titolare, e che ci perderebbe parecchio finanziariamente. Ma arrivati all’ultimo giorno di mercato è assai probabile che la storia si chiuda (si fa per dire) così.

Tornando al Leeds, gli inglesi (da cui Pinto ha preso il difensore Diego Llorente per sostituire Vina, finito, lui sì, al Bournemouth) hanno provato ieri ad approfittare della situazione difficile tra Zaniolo e la Roma per portarlo in Premier con la formula del prestito con diritto di riscatto, incassando però il no del gm.

I Friedkin, decisamente arrabbiati con il proprio tesserato, hanno comunicato ieri all’agente del calciatore che Zaniolo non fa più parte dal progetto tecnico del club, e cioè fuori rosa. Mandando anche un avviso al Milan, oltre che al giocatore: se il piano è quello di aspettare giugno per acquistare l’attaccante a prezzi di saldo, si sono fatti male i calcoli. Anche in estate la Roma prenderà in considerazione solo offerte vicine a quelle del Bournemouth, altrimenti il ragazzo resterà ad allenarsi in disparte a Trigoria fino alla scadenza del suo contratto, e cioè giugno 2024.

Per Zaniolo significherebbe compromettere seriamente un’intera carriera. Per questo il giocatore aveva aperto ieri all’ipotesi Leeds (un punto in classifica sopra il Bournemouth, snobbato però dal giocatore). Ma se gli inglesi vogliono davvero il giocatore hanno solo poche ore di tempo per presentare un’offerta a titolo definitivo alla Roma. Molto complicato. La dead line delle 20 si avvicina, poi si aprirà una nuova e delicatissima fase da gestire sia per il club che per Zaniolo. Che segnerà di fatto una pesante sconfitta. Per tutti.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini