Zaniolo rientra in gruppo e festeggia: “Che bello essere tornato con voi, daje!” (FOTO)

AS ROMA NEWS – Una buona notizia per la Roma di Fonseca. Nella giornata di oggi Nicolò Zaniolo è tornato a lavorare parzialmente con la prima squadra, mentre da domani dovrebbe iniziare a riunirsi gradualmente con il gruppo di Fonseca giorno dopo giorno.

A riferirlo è l’emittente satellitare “Sky Sport”. Prosegue dunque il percorso di recupero del talento giallorosso, che in tempi brevi potrà tornare a disposizione del tecnico portoghese che potrebbe avere così un’importante pedina in più per il termine della stagione.

Lo stesso Zaniolo attraverso il proprio profilo Instagram ha postato una foto in cui esulta per i progressi fatti: “Che bello essere tornato con voi… Daje”.