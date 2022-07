Zaniolo, un lento addio. La Roma tra Berardi e Dybala

AS ROMA NEWS – L’offerta ufficiale ancora manca, ma il destino di Zaniolo appare segnato. Questo è quello che scrivono oggi tutti i quotidiani in edicola. Il giocatore e la Roma vogliono separarsi, il rapporto appare logoro, e la Juventus studia il modo per portare il giocatore da Allegri.

Tutto potrebbe sbloccarsi con i soldi di De Ligt, ma dopo la cessione del difensore la Juventus dovrà prima acquistare un sostituto dell’olandese, tesserare Di Maria e capire se potranno riportare a casa Alvaro Morata. Insomma, le cose sembrano destinate ad andare ancora per le lunghe.

L’unico quotidiano che parla di affare in dirittura di arrivo nelle prossime ore, con tanto di offerta ufficiale alla Roma tra oggi e domani, è Leggo (F. Balzani). La Juventus, scrive il quotidiano, ha assicurato a Zaniolo un armadietto alla Continassa e il suo agente ha confermato ai bianconeri la piena disponibilità a firmare il prima possibile.

La cessione di Zaniolo apre nella Roma il tema attaccante, che ora diventa una priorità per Mourinho. I nomi in ballo restano quelli di Guedes del Valencia, ma soprattutto quello di Domenico Berardi, una pista pronta a infiammarsi quando Pinto avrà in meno i soldi (50 milioni secondo alcuni giornali, 60 secondo altri) della cessione di Zaniolo.

Ma la piazza sogna il grande colpo. Occhio quindi al nome a sorpresa. Che potrebbe anche essere quello di Dybala: l’Inter continua a tentennare, e secondo La Repubblica, il giocatore si sarebbe stancato di aspettare i nerazzurri. La Roma resta l’unico club in Serie A disposto a prenderlo visto che il Milan sta puntando tutto su De Ketelaere, e il Napoli è pronto a sforare il tetto ingaggi solo per il rinnovo di Koulibaly.

