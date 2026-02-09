Zaragoza convince alla prima settimana, ma Pellegrini parte ancora davanti

Bryan Zaragoza ha impiegato pochissimo per entrare nei radar di Gian Piero Gasperini. Una settimana appena di allenamenti a Trigoria è bastata allo spagnolo per lasciare il segno: intensità, strappi, uno contro uno continuo e quella sensazione di imprevedibilità che alla Roma è mancata troppe volte, soprattutto quando le partite si sono incastrate su binari scomodi.
Arrivato negli ultimi giorni del mercato di riparazione, l’ex Celta ha subito mostrato caratteristiche che intrigano il tecnico: può accendere la manovra partendo largo, ma soprattutto può spaccare le partite quando le difese iniziano a perdere lucidità. Ed è un dettaglio tutt’altro che secondario alla vigilia della sfida contro un Cagliari pronto a difendersi basso, compatto, con il classico pullman parcheggiato davanti alla propria trequarti.
Proprio per questo Gasperini sta valutando una gestione chirurgica delle risorse. L’idea che prende quota è quella di confermare Lorenzo Pellegrini dall’inizio, affidandosi alla sua capacità di leggere i momenti della gara, per poi avere Zaragoza come arma pronta a partita in corso. Una scelta che non sarebbe una bocciatura per lo spagnolo, ma anzi un modo per sfruttarne al massimo l’impatto quando il match lo richiederà davvero.
Non a caso, quasi tutti i quotidiani indicano Pellegrini leggermente favorito per una maglia da titolare. Un equilibrio sottile, dettato più dalla strategia che dalle gerarchie. Gasperini sa che certe partite non si vincono subito, ma si piegano col tempo. E avere in panchina un giocatore capace di rompere gli schemi con una giocata, un’accelerazione o un dribbling può fare tutta la differenza del mondo.
Fonti: Il Messaggero / Il Tempo / Il Romanista
Giocando uno contro uno a tutto campo, non possiamo permetterci qualcuno che non conosca i movimenti, almeno inizialmente. Probabilmente Gasp proverà il ragazzo a partita in corso, magari anticipandone l’ingresso se la partita non si mette subito nel verso giusto.
Invece, alla luce delle prestazioni ultime di Pelle, e dei risultati relativi della squadra, c’è da sperare che “l’idea (dei quotidiani) non prenda quota”. E’ meglio tentare di mettere a frutto gli investimenti correndo qualche rischio di adattamento, piuttosto che fallire intoppando la fascia sx in modo da rendere il gioco asfittico (e pure senza adeguata copertura).
Commento sensato, seppure adoro quelli disperati che seguono più in basso.
Zaragoza credo sia la possibile arma del secondo tempo, vista la rapidità e il dribbling. E soprattutto visto che abbiamo tutti in infermeria..Daje Lollo sfonna sta porta!
(te prego dai un senso al tuo stipendio)
Mi sa che per scalzare Pellegrini dovevamo comperare l’originale Vinícius Júnior.
Su Pellegrini deciderà la società a fine anno.
Oggi chiunque scenda in campo dobbiamo sostenerlo per vincere.. abbiamo una occasione importante.
Ho già comprato il biglietto per Roma Juventus.
La partita contro gli odiati gobbi sarà quella decisiva per il campionato.
Dobbiamo stargli attaccati.
giochi sempre con un uomo in meno
anche basta a crocifiggere Pellegrini…
è un nostro giocatore ed è uno coi piedi migliori.
l’ultima partito anche io ero contro pellegrini, poi guardi le statistiche e scopri che è uno di quelli che corre di più
guardi la parte tattica e faceva poco in attacco perchè doveva abbassarsi, attirare il difensore a liberare lo spazio per wesley
se gasperini lo fa giocare un motivo ci sarà. poi che non sia il giocatore che faceva la differenza qualche anno fa siamo tutti d’accordo, ma corre e non ha i piedi fucilati.
anche il rigore che ha battuto contro l’udinese, non era facile. la pressione era tanta e ‘ha battuto benissimo
Pellegrini.. Vabbè!
Ma che abbiamo fatto di male per meritarci questo! Cosa abbiamo preso a fare un esterno di sx per poi fare giocare ancora sto benedetto Pellegrini?
Un mistero calcistico. Noto che oramai anche in questo forum nessuno riesce più a giustificare le prestazioni di questo ragazzo. Spero che oggi segni, ne abbiamo bisogno. Ma a giugno ciao.
Per quanto misterioso resta una scelta di tutti gli allenatori che passano, e ne sono passati
Comodo diceva “Massimo… Massimo…” Noi diciamo “Pellegrini… Pellegrini…”
forse con 2 emme…
E bastaaaaa co sto Pellegrini!
Ormai è un incubo !!!
Niente non se ne esce. Nonostante il buon Lorenzo non sia all’apice della forma e resti fondamentalmente improduttivo.
la Roma non è un qualsiasi ministero che deve a pellegrini il posto fisso!
allora ci spiegasse Gasperini perché da mesi si lamenta che non ha un giocatore di ruolo sulla sinistra e ha dovuto adattare altri per coprire la fascia !
Stefano p.
Senza avere la presunzione di conoscere il pensiero di Gasperini, provo io a dare la risposta al tuo quesito.
Gasperini ritiene che Lorenzo Pellegrini non sia l’ala sinistra ideale al suo gioco e che lui vorrebbe, ma, visto che tra i giocatori a sua disposizione per quel ruolo (a parte Saragoza che ancora si deve integrare e deve capire il modo di giocare della Roma) Pellegrini è il meno peggio, lui fa giocare il “meno peggio”.
Come penso farebbe ognuno di noi.
Per lasciare fuori Pellegrini devi prendere Vinicius sennò non se ne esce, scherzi a parte, con tutte le assenze in attacco devi stare attento ad inserire Zaragoza, già Malen è praticamente nuovo, Soule’ acciaccato con la pubalgia, tutti gli altri fuori, anche con Pellegrini puoi vincere di misura, importante è arrivare al meglio col Napoli prossima settimana, cercando di recuperare più gente possibile. Oggi fondamentale Wesley su Palestra che a Cagliari ha bullizzato Rensch.
Tra lui e Cristante due assurdità calcistiche, se avessimo preso McTominay sono quasi sicuro che Bryan avrebbe continuato a giocare e lo scozzese lo avremmo tenuto in panca…perché Bryan è più affidabile, avrebbero detto.
Se gioca Pellegrini che senso ha comprare un giocatore per la fascia…
La domanda va fatta al contrario: se la Roma prende 2 esterni (Zaragoza e Venturino) perché gioca ancora Pellegrini??
Quanto la state a fa lunga!!!
Ma perché annate appresso ai “tifosi giornalari”?!
Solo perché ci raccontano “la loro prospettiva”?
Allora je risponno che po’ esse giochi Pisilli con El Aynaoui e Cristante e non Pellegrini e la cosa ha il suo senso!
Gasp non è un pirla.
E Bryan ha ragione di entrare in corso d’opera perché più presente nella fase di stanca della partita dove lui può rivelarsi più decisivo!
Col tempo, una volta acquisiti gli automatismi diverrà incisivo sin dall’inizio.
Ma non credo proprio Gasperini non ce l’abbia come idea fissa considerato l’importanza di avere in campo un giocatore specifico in un ruolo definito!
Quindi, meno lagne, meno “abboccamenti” e più fiducia.
Sennò damo la caccia alle streghe quanno nu ce stanno….
FORZA ROMA
Te quoto.
ao ma ve la posso di na cosa…ma perché non allenate voi la Roma!!! sempre a lamentarvi…e quello è scarso e quello non va bene e perché cosi e perché cola e boni e boni lasciate fare a chi é capace alias G A S P E R I N I.
ho capito che non ve sta simpatico pellegrini ma anche basta e se per caso il buon dio lo fa segnare al derby fateme na cortesia non esultate lasciate fa a noi
Solo una considerazione: il Cagliari probabilmente difenderà basso e entrare in area sarà difficile. Per sbloccare potranno servire i tiri da fuori area. Gli unici che hanno il tiro da fuori area sono Cristante (che probabilmente per questo motivo giocherà mezzala) e Pellegrini.
Per me questo è il motivo per cui penso Gasp lo potrà preferire.
Orami è chiaro come il sole che c’è solo un gioco di procuratori dietro, altrimenti non avrebbe senso logico tutto ciò…………….
Non si spiega nessuno riesce a metterlo in panca, eppure di penso che di calcio gli allenatori ne capiscano….come fa a giocare questo che pascola per il campo e in panca hai uno come pisilli….avrà un santo in paradiso!
