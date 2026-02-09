Zaragoza convince alla prima settimana, ma Pellegrini parte ancora davanti

Bryan Zaragoza ha impiegato pochissimo per entrare nei radar di Gian Piero Gasperini. Una settimana appena di allenamenti a Trigoria è bastata allo spagnolo per lasciare il segno: intensità, strappi, uno contro uno continuo e quella sensazione di imprevedibilità che alla Roma è mancata troppe volte, soprattutto quando le partite si sono incastrate su binari scomodi.

Arrivato negli ultimi giorni del mercato di riparazione, l’ex Celta ha subito mostrato caratteristiche che intrigano il tecnico: può accendere la manovra partendo largo, ma soprattutto può spaccare le partite quando le difese iniziano a perdere lucidità. Ed è un dettaglio tutt’altro che secondario alla vigilia della sfida contro un Cagliari pronto a difendersi basso, compatto, con il classico pullman parcheggiato davanti alla propria trequarti.

Proprio per questo Gasperini sta valutando una gestione chirurgica delle risorse. L’idea che prende quota è quella di confermare Lorenzo Pellegrini dall’inizio, affidandosi alla sua capacità di leggere i momenti della gara, per poi avere Zaragoza come arma pronta a partita in corso. Una scelta che non sarebbe una bocciatura per lo spagnolo, ma anzi un modo per sfruttarne al massimo l’impatto quando il match lo richiederà davvero.

Non a caso, quasi tutti i quotidiani indicano Pellegrini leggermente favorito per una maglia da titolare. Un equilibrio sottile, dettato più dalla strategia che dalle gerarchie. Gasperini sa che certe partite non si vincono subito, ma si piegano col tempo. E avere in panchina un giocatore capace di rompere gli schemi con una giocata, un’accelerazione o un dribbling può fare tutta la differenza del mondo.

Fonti: Il Messaggero / Il Tempo / Il Romanista