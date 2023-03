Zazzaroni: “L’intenzione di Mou è di restare. Pinto ottimo organizzatore, ma sul mercato è un po’ sprovveduto. E su Singo e Nzola…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport che oggi ha parlato della scelta di Mourinho di restare un altro anno alla Roma e di rispettare la scadenza del suo contratto, è intervenuto questa mattina ai microfoni di Centro Suono Sport per affrontare e sviscerare questo tema.

“L’intenzione di Mourinho è quella di restare fino alla scadenza di contratto, non sta rispondendo a nessun tipo di richiesta, poi bisogna essere in due, ora vediamo cosa ne penserà l’altra parte in causa, io penso che saranno contenti del fatto che Mou voglia restare. Nella sua carriera è rimasto solo una volta in una squadra per più di due anni”.

“Fino a poco tempo fa pensavo che sarebbe servito un prolungamento del contratto fino al 2025 per farlo restare. Il momento però è molto particolare per la Roma, hai due obiettivi perseguibili, e lui vuole dare certezze alla squadra“.

Mou ha intenzione di mettere paletti?

“Non è questione di paletti. Lui chiede un miglioramento. Si parla di Ibanez e Abraham per fare cassa. Ci sono le condizioni per fare qualcosa di meglio, dare un difensore di un certo tipo, un centrocampista di spessore e una punta che segni di più. Il settlement agreement purtroppo blocca molto, ma ci sono tante cose che hanno funzionato: la squadra è aderente al suo progetto, fa tutto quello che lui vuole, anche se non è tecnicamente eccelsa. Il gioco è brutto, ma lui deve adattarsi alle caratteristiche della squadra e deve giocare in quel modo per essere produttivo”.

Mourinho vuole rimanere, però non sai quali siano le intenzioni della proprietà…

“Lui è disposto a restare, se la società però gli dice che vendono questo e quello, e riprendono Shomurodov, allora si ridiscute tutto. Se invece ci sono le condizioni per migliorare la rosa, lui qua a Roma ci sta benissimo. Il rapporto con la tifoseria è al massimo, ha fatto 27 pieni. Poi il calcio è imprevedibile…”

Il fatto del ritiro in Asia invece che in Algarve può infastidirlo?

“Secondo me non lo gradisce tanto. Il ritiro in Asia non lo eccita particolarmente, ma c’è bisogno di soldi e faranno questo ritiro in Asia. Lui avrebbe preferito un ritiro più vicino. Asia dove? Penso Giappone, ma è una mia ipotesi, non ho indagato”.

Pinto avrà meno potere sulla scelta di giocatori e Mourinho maggiore?

“Mou ha portato Dybala e Matic, quindi un’incidenza ce l’ha già avuta sul mercato. Pinto è un eccellente organizzatore di sede e di club, ma sul mercato è un pochino sprovveduto. Si affida a degli agenti che portano i Celik, che non mi sembrano il massimo. Poi crescerà. Fra l’altro anche lui è in scadenza di contratto il prossimo anno…”

Singo e Nzola sono un’idea di Pinto o di Mourinho?

“Sono due giocatori in scadenza 2024. Singo già a gennaio piaceva a Mourinho per fare l’esterno destro. Nzola invece è un giocatore interessante, che con Motta non ha avuto fortuna, ma ora sta facendo una bella stagione. Devi anche andare sulle opportunità. Sono due giocatori di qualità che vanno a scadenza, e non saranno oggetto del desiderio solo della Roma. Vediamo un attimo…”

Per i rinnovi dei giocatori a scadenza, Mou può essere determinante?

“Assolutamente. Se lo è stato per Dybala e Matic, figuriamoci se non lo è per i rinnovi. El Shaarawy e Belotti li sta utilizzando molto, ma la priorità ora è Smalling. Se lui non resta, ti ritrovi con una difesa imbarazzante sul piano tecnico, non di certo dell’impegno. Dybala vuole restare, gli agenti spingono per la Premier o la Spagna, ma Paulo è molto legato a Mourinho e alla Roma, se resta Mou resta anche lui al 99%”.

La Juventus farà le coppe l’anno prossimo?

“Bella domanda. Molto dipenderà dal secondo processo, se viene acclarata una violazione del bilancio, hai violato anche il Financial Fair Play. Quindi rischia, come rischia anche il Barcellona e altri club della Superlega”.

Fonte: Centro Suono Sport