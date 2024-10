Zazzaroni: “Mai vista una Roma gestita così. I Friedkin non vendono e gli arabi non ci sono. Mourinho? Ha nostalgia…”

AS ROMA NEWS – Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto in diretta ai microfoni di Tele Radio Stereo durante la trasmissione Te la do io Tokyo.

Su Ivan Juric: “È la squadra più forte che ha allenato e ci arriva a 49 anni. La gente quando è arrivato ha pensato che non sia un allenatore da Roma. Lui è convinto che la squadra abbia una grande cilindrata, io no. A Elfsborg ho visto una squadra che palleggiava e si allontanava un po’ dal suo credo. Non penso che voglia snaturarsi, ma ha voglia di completarsi. Lui vuole fare un gioco come quello di Gasperini e siamo curiosi di capire se riuscirà a farci vedere una Roma rapida e verticale”.

Su Pellegrini: “Non si può fare il paragone tra Pellegrini e Totti o De Rossi, però se viene fischiato sempre un motivo ci sarà. Qualcosa ha sbagliato. Juric lo deve proteggere perché dopo Dybala c’è lui tra i giocatori forti tecnicamente”.

Sui Friedkin: “Più volte ho censurato il comportamento dei Friedkin e che la società è inesistente. Non si può vivere di assenze. Non c’è l’amministratore delegato e a reggere la baracca c’è solo Ghisolfi. I Friedkin devono provvedere. Non hanno mai pensato di andare via, non ci risultano arabi. L’intenzione di vendere è sotto zero. Non capisco il motivo se poi gestiscono la Roma in questo modo. Vogliono entrare in Champions ma non fanno nulla per arrivare quarti. Hanno mandato via De Rossi dopo 4 partite. Qualcosa è successo però non ci sto capendo nulla. Sono da 45 anni nel calcio e non ho mai visto la Roma gestita così”.

Su Roma-Inter: “L’Inter ha fatto male col Monza e con il Genoa ma ho sentito che vuole privilegiare il campionato ora. Per quello che ho visto fino ad adesso è una partita da X2 poi se esce fuori una sorpresa siamo tutti contenti”.

Chiusura su Mourinho: “È sempre un fenomeno. Sta litigando con tutti. È finito in una squadra che ha meno potere delle altre in Turchia. La nostalgia di Roma ce l’ha”.

Fonte: Tele Radio Stereo

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!