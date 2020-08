Zero colpi, tanta pazienza e stadio al centro del progetto: come nasce la nuova Roma secondo i giornali

AS ROMA NOTIZIE – Non viene descritto in maniera particolarmente entusiastica il nuovo corso targato Dan Friedkin dai giornali oggi in edicola. Per quanto riguarda il mercato, scrive oggi “Il Messaggero” (U. Trani) e la “Gazzetta dello Sport” (M. Cecchini) bisognerà scordarsi i colpi ad effetto: niente grossi nomi, nemmeno a fine carriera.

La parola d’ordine sarà “dimagrimento”: la rosa andrà tagliata, gli ingaggi ridotti, e per questo verranno ceduti tutti gli esuberi presenti in squadra. In questo momento è infatti necessario rimettere i conti in sicurezza.

L’obiettivo sarà il ritorno in Champions, e per far questo si chiederà a Fonseca un salto di qualità e nel frattempo si blinderanno i gioielli (a cominciare dal rinnovo di Zaniolo) e si sta lavorando per il ritorno di Smalling, su cui c’è ottimismo.

In queste settimane si è lavorato a un piano quinquennale, di cui i primi tre rappresentano il vero trampolino di lancio, e che avrà lo stadio al centro del progetto. Il messaggio che filtra, scrive la Gazzetta dello Sport, è uno solo: avere pazienza.

D’accordo anche “Il Tempo” che oggi scrive come i tifosi della Roma non dovranno aspettarsi fuochi d’artificio, per lo meno non subito, ma dovranno dare tempo ai nuovi proprietari di capire, valutare per far crescere la Roma e portarla al successo. Intanto Friedkin ha fatto quello che doveva: mettere soldi freschi in una società che rischiava, se non proprio una bancarotta, un vistoso ridimensionamento.

