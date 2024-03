Zwayer, errori e sospetti: nel 2005 era stato squalificato per la combine di una gara in Germania

NOTIZIE AS ROMA – Dalla gestione disastrosa dei cartellini gialli, all’incredibile gol annullato al 23esimo di gioco a Sardar Azmoun, la serata di Felix Zwayer è stata quantomeno infelice.

Fortunatamente però i tifosi giallorossi, dopo aver vissuto l’incubo Taylor pochi mesi fa, stavolta sono usciti fortunatamente indenni dalla trasferta di Brighton nonostante la pessima direzione arbitrale del fischietto tedesco.

Incomprensibile il giallo dato a Mancini dopo appena 13 minuti, ancora peggiore forse il fallo fischiato ad Azmoun per gioco pericoloso dopo un suo bellissimo gol in semirovesciata, rete che avrebbe chiuso anzitempo il discorso qualificazione. Scelte a dir poco infelici, che hanno insopettito i più maliziosi.

Ecco allora che subito si è andato a scavare nel passato del fischietto 41enne tedesco, agente immobiliare nato a Berlino. E quello che ne è venuto fuori non è certo un quadro rassicurante. Nel 2005 infatti Zwayer è stato squalificato per 6 mesi in qualità di assistente dell’arbitro Hoyzer, dopo aver ammesso di essere stato coinvolto nella combine in una gara di un campionato minore di Germania, percependo un compenso di 300 euro.

Un episodio gravissimo, che forse avrebbe dovuto chiudere anzitempo la carriere di questo direttore di gara. Arrivato invece a dirigere gare di livello europeo.

