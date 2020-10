AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le ultime notizie in giallorosso minuto per minuto

AS ROMA NEWS – Nasce un nuovo spazio all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di martedì 13 ottobre 2020:

Ore 13:00 – Dopo aver comprato la Roma, Dan Friedkin allarga ancora il suo business con una nuova azienda. Ieri il Friedkin Group ha comunicato l’avvio del nuovo progetto “Accelerated Solutions Group“: si tratta di un’impresa di produzione e commercializzazione di prodotti e accessori per l’industria automobilistica.

Ore 9:40 – Bomba sganciata da Milano Finanza: Dan Friedkin ha bocciato l’intero progetto di Tor di Valle e sta cercando una nuova area su cui far sorgere l’impianto della Roma. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:00 – Negativi tutti i tamponi effettuati nella giornata di ieri per il gruppo squadra della Roma, escluso quello di Diawara risultato positivo dopo esser tornato dal ritiro della propria Nazionale. Il gruppo tornerà ad allenarsi questa mattina alle 11.

Ore 8:30 – Javier Pastore come Falcao: la Roma sta riflettendo seriamente sulla possibilità di risolvere anticipatamente il suo contratto, forte di una norma che lo permetterebbe. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:00 – L’idea di Fonseca: staffetta in porta tra Pau Lopez e Mirante. Il primo giocherà in Europa League, il secondo sarà il titolare in campionato. Lo riferisce oggi La Repubblica.

Ore 7:30 – Friedkin annuncerà a giorni il nome del nuovo ds. Scelta ristretta a tre nomi: Rangnick, Campos e Paratici. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Seguono aggiornamenti…