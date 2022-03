AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di mercoledì 16 marzo 2022:

Ore 10:45 – TOTTI: “IL DERBY VIVE SUI NERVI, NON CI SONO REGOLE” – “Negli anni ho imparato che il derby è una roulette e non conosce regole: vive sui nervi e sugli episodi“. Lo scrive l’ex capitano giallorosso Francesco Totti nella prefazione de “Il grande libro del derby di Roma”.

Ore 8:40 – RANIERI: “TIFO ROMA, AUGURO IL MEGLIO A MOU” – “Sono un tifoso della Roma e auguro le migliori fortune a Mourinho. In questo momento penso però anche alla Sampdoria. Ho lasciato un pezzo di cuore a Genova. Dove mi rivedrete? Dove ci sarà un progetto serio“. Lo ha detto Claudio Ranieri ospite de Il Messaggero.

Ore 8:00 – CARLES PEREZ VERSO LA GERMANIA – Sembrava destinato a un ritorno in Spagna, ma per Calres Perez ora è più probabile un approdo in Germania: stando a quanto rivela il giornalista Fabrizio Romano, diversi club di Bundesliga sono sul giocatore spagnolo.

