AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

Queste tutte le ultimissime di mercoledì 23 marzo 2022:

Ore 10:30 – ROMA SU RASPADORI IN CASO DI ADDIO A ZANIOLO – La Roma ha già individuato il profilo giusto per sostituire Zaniolo in caso di cessione a fine anno: si tratta di Giacomo Raspadori, giovane attaccante del Sassuolo e della nazionale italiana. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:40 – CASSANO INDOSSA LA MAGLIA DELLA LAZIO – Negli ultimi giorni si è accesa una forte polemica sui social tra Antonio Cassano e Paolo Di Canio. Il programma TV “Le Iene” ha messo pace, immortalandoli uno con la maglia dell’altro. E non è passato inosservato il fatto che l’ex attaccante giallorosso abbia indossato la casacca biancoceleste.

Ore 8:20 – TIAGO PINTO A PARIGI, VIA AL MERCATO ROMA – Tiago Pinto lavora al futuro: l’altro ieri il general manager della Roma è volato a Parigi per incontrare alcuni procuratori iniziando a pianificare l mercato estivo. (Il Tempo)

Ore 8:00 – ROMA-BODO, GIA’ 40 MILA BIGLIETTI VENDUTI – Grande risposta del pubblico romanista alla iniziale fase di prevendita dei tagliandi per Roma-Bodo/Glimt del prossimo aprile: quasi 40mila tagliandi venduti, si va verso il tutto esaurito. (Il Romanista)

Ore 7:30 – LA FINALE DI CONFERENCE POTREBBE CAMBIARE SEDE – La finale di Conference League prevista per il 25 maggio a Tirana potrebbe svolgersi da un’altra parte. Tutto questo perchè la UEFA potrebbe dare delle sanzioni nei confronti della federazione albanese. Le eccessive ingerenze del governo locale negli affari della Federcalcio meritano un approfondimento. Atene e Skopje le possibili alternative. (Gazzetta dello Sport)

