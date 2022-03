AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di venerdì 11 marzo 2022:

Ore 12:50 – ROMA, ALLENAMENTO AL POPENDAL DI VITESSE – La Roma è tornata in campo al ‘Popendal‘ di Vitessse la mattina dopo il successo in casa degli olandesi e a due giorni dalla gara di campionato con l’Udinese. La squadra non farà ritorno nella capitale ma per gestire al meglio le due trasferte, volerà domani direttamente dall’Olanda in Friuli.

Ore 10:30 – MOU: “ZANIOLO? NON CI SONO PROBLEMI TRA ME E LUI” – Josè Mourinho spegne sul nascere le polemiche per il rientro negli spogliatoi di Zaniolo al momento del cambio con Pellegrini: “Gliel’ho detto io di rientrare, era sudato e faceva freddo. Dovete impegnarvi di più per trovare problemi tra me e lui…“.

Ore 9:40 – CACCIA A DALOT, OFFERTI 10 MILIONI DI EURO – Diogo Dalot è un obiettivo concreto per la fascia destra: dall’Inghilterra parlano di una prima offerta di 10 milioni al Manchester United da parte di Tiago Pinto… LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:30 – BOCCIATURA PER NILES, RIMANDATO VINA – Mou ha bocciato la prestazione di Maitland-Niles ieri contro il Vitesse: per lui sembra scontato il ritorno all’Arsenal. Rimandato Vina, che l’anno prossimo dovrebbe restare a Trigoria per fare la riserva.

(In aggiornamento…)

