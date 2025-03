AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste le ultimissime di giovedì 27 marzo 2025.

ORE 12:30 – CELIK PARZIALMENTE IN GRUPPO – Questa mattina Zeki Celik è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo, ma ha svolto soltanto la prima parte della seduta odierna con la squadra. Resta complicata quindi la sua presenza nel match contro il Lecce. Lo fa sapere Filippo Biafora de Il Tempo.

ORE 10:30 – OCCHI SU DAN NEIL DEL SUNDERLAND – Come riporta il giornalista Pete O’Rourke di Football Insider, i giallorossi sono interessati a Dan Neil, centrocampista centrale del Sunderland. I capitolini hanno attenzionato il 23enne dopo aver inviato degli scout a osservare il rendimento di Enzo Le Fée, attualmente in prestito nel club biancorosso. Sulle tracce del capitano dei ‘Black Cats’ c’è anche il West Ham.

ORE 9:40 – IL BRASILE VUOLE ANCORA ANCELOTTI – Il Brasile continua a deludere e la posizione di Dorival Junior è sempre più in bilico. La Federcalcio brasiliana sta valutando un cambio in panchina e il nome più caldo resta Carlo Ancelotti, già accostato ai verdeoro in passato. Sono ripresi i contatti con il tecnico del Real Madrid, ma nessuna trattativa è ancora avanzata: Ancelotti, accostato anche alla Roma, prenderà una decisione solo dopo il Mondiale per Club. (geglobo.com)

ORE 9:00 – CELIK TORNA IN GRUPPO OGGI – Buone notizie per Ranieri: Zeki Celik tornerà ad allenarsi oggi in gruppo e potrebbe farcela a strappare una convocazione per Lecce-Roma di sabato sera. (La Repubblica)

ORE 8:45 – ROMA, TESTA A TESTA GASP-ALLEGRI – Per la panchina della Roma sembrano crescere le quotazioni di Gian Piero Gasperini e Massimiliano Allegri: entrambi piacciono molto a Ranieri nonostante le diverse filosofie di calcio. La scelta finale spetterà a Dan Friedkin. (Corriere della Sera)

ORE 8:00 – PAREDES A ROMA IN GIORNATA – Leandro Paredes dovrebbe rientrare a Trigoria in queste ore dopo il rientro dall’Argentina: il suo impiego contro il Lecce è in forte dubbio, con Cristante che dovrebbe partire titolare accanto a Konè. (Leggo)

IN AGGIORNAMENTO…