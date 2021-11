AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di martedì 16 novembre 2021:

Ore 10:30 – DALOT SI COMPLICA, PINTO RITORNA SU BEREZINSKI – Dalot si complica, il Manchester United non fa sconti e chiede 10 milioni. Pinto torna quindi a pensare a Bereszynski, individuato come il profilo ideale nel rapporto qualità-prezzo. Per una cifra vicina ai sei milioni l’affare si può chiudere con un prestito con diritto di riscatto, oppure con l’inserimento (in prestito) di un giovane come Calafiori. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport.

Ore 10:00 – STADIO ROMA, VITEK CHIEDE 291 MILIONI DI RISARCIMENTO – La Eurnova della famiglia Parnasi e la Cpi del tycoon ceco Radovan Vitek presentano il conto: ritengono di aver ingiustamente perso fino a 291 milioni di euro e tanti ora ne chiedono all’amministrazione capitolina sotto forma di risarcimento danni. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:40 – GRILLITSCH PIU’ NANDEZ, SI PUO’ – Mourinho chiede due rinforzi per il centrocampo: Grillitsch dell’Hoffenheim primo obiettivo, ma la Roma sta seguendo attentamente anche Nandez in uscita dal Cagliari. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:00 – COL GENOA CONFERMATE LE DUE PUNTE – Mourinho ha intenzione di riproporre la coppia Abraham-Shomurodov contro il Genoa. Pellegrini in forte dubbio: Zaniolo si prepara a sostituirlo. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

