AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le ultime notizie in giallorosso in tempo reale

Queste tutte le ultimissime di giovedì 15 ottobre 2020:

Ore 12:35 – Sarà il signor Ayroldi a dirigere Roma-Benevento di domenica prossima. Al Var ci sarà invece Mazzoleni.

Ore 12:00 – Nereo Bonato, ex ds dell’Udinese finito poi alla Cremonese, rivela: “Io alla Roma? Sono state fatte delle chiacchiere, come tre anni fa. Però c’è stato il cambio di proprietà e quindi gli scenari sono mutati”.

Ore 10:10 – Crescono le quotazioni di Jonas Boldt come prossimo direttore sportivo della Roma. Il tedesco ha convinto i Friedkin, presto ci sarà un secondo incontro. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:00 – Buone notizie per Fonseca: il tecnico avrà a disposizione con un giorno di anticipo i calciatori che rientreranno dagli impegni delle nazionali: Spinazzola, Cristante, Mancini e Pellegrini, oltre a Dzeko, Kumbulla e Mkhitaryan torneranno a Trigoria già oggi.

Ore 8:30 – Dopo l’acquisto dei terreni di Tor di Valle da parte di Radovan Vitek, ora il magnate ceco e Dan Friedkin stanno valutando l’impatto che il Coronavirus potrebbe avere sullo stadio della Roma. Il Covid infatti potrebbe cambiare per sempre le abitudini della gente… LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

