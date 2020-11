AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le ultime notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di giovedì 26 novembre 2020:

Ore 10:30 – Temperatura rigida in Romania, dove la Roma stasera giocherà contro il Cluj: previsti -2 gradi, in città c’è addirittura la neve come dimostra una foto pubblicata da Juan Jesus su Instagram.

Ore 10:20 – Stadio della Roma, pressing di Scaroni e Vitek per Tor Vergata: la banca Rotschild si propone come mediatore per il “trasloco”. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:30 – I Friedkin si preparano a un’altra rivoluzione dentro a Trigoria. Rischia di essere smantellato nei prossimi giorni il Media Center. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:50 – Ibanez, Mancini e Smalling dovrebbero recuperare per il Napoli. Kumbulla e Zalewski sono invece ancora positivi al Covid e non dovrebbero farcela.

Ore 8:00 – Fonseca pensa al 3-5-2 con Karsdorp centrale, ma non è da escludere nemmeno una difesa a 4 con Cristante e Jesus: sarà comunque una Roma inedita a Cluj, con una vittoria si può chiudere il girone. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI…