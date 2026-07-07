LIVE! Greenwood-Roma in stand-by: l’inglese alza le richieste a sei milioni. Dalla Turchia: “Andrà al Fenerbahce”

Ore 15:00 – PEDULLA’: “ROMA IN STAND-BY SU MASON” – Arrivano aggiornamenti anche da Alfredo Pedullà: secondo quanto scrive il giornalista, in queste ore la Roma ha deciso di restare in stand-by sull’affare Greenwood. Per lasciare Marsiglia, l’inglese chiede un ingaggio un po’ più alto rispetto ai 5 milioni a stagione (bonus compresi) proposti dai giallorossi. Non risultano inoltre contatti diretti tra Gasperini e Greenwood. Fase di riflessione in queste ore per il club giallorosso. (alfredopedullà.com)
Ore 13:30 – DALLA TURCHIA: E’ FATTA COL FENERBAHCE – Dalla Turchia rilanciano l’accordo tra Greenwood e il Fenerbahce: il club turco avrebbe trovato l’intesa con l’attaccante inglese e alzato l’offerta al Marsiglia dopo il primo rifiuto. Sul tavolo ci sarebbero 45 milioni pagabili in 7 rate uguali, più bonus, per una cifra complessiva superiore ai 50 milioni. Al giocatore sarebbe stato proposto un contratto da 11 milioni a stagione per quattro anni, con opzione per un altro anno. Il prossimo weekend Greenwood potrebbe addirittura unirsi al ritiro del Fenerbahce in Austria. (Sporx.com)
Ore 12:45 – TRS: “GREENWOOD SPIAZZA LA ROMA” – La strada che porta Mason Greenwood alla Roma si complica. L’attaccante inglese resta il grande obiettivo del mercato giallorosso, il colpo individuato per alzare il livello dell’attacco di Gasperini in vista della Champions League, ma nelle ultime ore sarebbero emersi nuovi ostacoli. Il primo resta quello con il Marsiglia. Il club francese continua a chiedere circa 50 milioni di euro per lasciar partire l’ex Manchester United, mentre la Roma vorrebbe provare a chiudere l’operazione intorno ai 45 milioni, bonus compresi. Una distanza non enorme, ma comunque significativa in un affare già molto pesante dal punto di vista economico.
La Roma può contare sul lavoro svolto nelle scorse settimane con il giocatore. Gasperini ha parlato direttamente con Greenwood, spiegandogli il ruolo che avrebbe nel suo sistema di gioco e convincendolo ad aprire alla destinazione giallorossa. Il sì del calciatore era stato uno dei punti di forza della strategia romanista. Ora, però, anche il fronte ingaggio rischia di diventare più complicato. Secondo quanto riferito da Te la do io Tokyo, trasmissione radiofonica in onda su Tele Radio Stereo, Greenwood avrebbe modificato le proprie richieste economiche. Dai 5 milioni netti inizialmente ipotizzati, l’attaccante sarebbe salito a una richiesta da circa 6 milioni più bonus.
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Una cifra che, al momento, rischia di raffreddare i rapporti e costringe la Roma a una nuova riflessione. Il club dovrà capire se assecondare le richieste del giocatore, provare a trovare un punto d’incontro o rivedere la propria strategia su un’operazione che, tra cartellino e stipendio, avrebbe comunque un peso enorme. Gasperini continua ad avere le idee chiare: Greenwood è il profilo che vuole per rinforzare l’attacco. Ma non tutto dipende dalla volontà del tecnico. Serve il via libera economico della proprietà, serve un accordo con il Marsiglia e ora serve anche una nuova intesa definitiva con l’entourage del calciatore. (Te la do io Tokyo/Tele Radio Stereo)
Redazione Giallorossi.net
Abbè, se lo dice Tele Radio Stereo allora…
Notizia col condizionale.
Vorrei sapere se lo usa il nostro articolista, giustamente, come “relata refero”, oppure è già Corsi che usa il condizionale.
Sarebbe la differenza tra una balla certa (due condizionali) e una probabile.
il solito trionfo del condizionale….avrebbero, sarebbero,chiederebbe,dovrebbero,ecc ecc Continuano a non sapere niente……..
ma chi sara’ mai, il nuovo Pele’?
come al solito, le trattative tanto strombazzate finiscono nel nulla, chissa’ se capiranno mai che ci si muove a fari spenti, come faceva il grande Dino, sempre piu’ rimpianto.
In ogni caso, morto un papa se ne fa un altro, ce ne saranno a bizzeffe di calciatori come questo, l’unico problema è riuscire a scovarli…
Beh, se vi è uno che se ne intende di “condizionale” quello è Corsi Perdonasse la freddura è il caldo😅Idiozie a parte, se la notizia degli 11 miiioni al mese venisse confermata per me so troppi. Se ne andasse pure al Fenerbahce con tanti auguri di buona permanenza!
Io vedo solo i fatti: siamo al 7 luglio nessun acquisto. Nemmeno parametri zero.
Capitolo ingaggio: uno può dire “Greenwood chiede di più” e da questa notizia. Invece poteva essere “Greenwood vuole un ingaggio da 6 milioni”. (che ci sta per un giocatore forte). Il problema non sono i giornali che dicono 1000 cose tutte diverse, la società li fa parlare perché rimane in silenzio e non compra nessuno in tempi certi.
ancora dietro le telenovele dei giornalai, se la Roma lo voleva già avrebbe fatto l’ offerta tanto vituperata da loro.
però sembrerebbe che questa notizia sia arrivata a piu addetti ai lavori….
Cè un fondo di verità o per autocompiacerci diciamo sempre ehh lo dice uello lo dice sandrone, so scribbacchini, pisatw er fiasco…
poi se famo na risata tea de noi turri conteni e alla gine ce ritrovamo sempre vor cetriolone??????
Solita infinita telenovela estiva che ormai si ripete cambiando ogni anno protagonista….
alla fine ci sarà il solito nulla di che….con perdita di tempo annessa
Si poi andiamo a ripiegare sul piano B
l’attendibilità della notizia è suffragata dalla certezza dei numeri: il fenerbache pagherà 45 milioni in 7 rate di pari importo, notevole.
Marione è pochissimo credibile, visto che fino a due giorni fa manco sapeva chi fosse… e, se comunque fosse vera, io lo lascerei dov’è
Marione è quel che è ma cha belle fonti….
Io non capisco se sono tutte cavolate per riempire le pagine o se c’è un fondo di verità nel secondo caso tra offerte al Marsiglia e aumento della richiesta del giocatore lo lascerei perdere e andrei su altri profili perché il tempo stringe
Il Fenerbahce con i debiti ed il prestito Compass che investe circa 90M per un giocatore in 4 anni dopo di che la UEFA la manda a giocare la Conference.
Nel contempo Greenwood è così contento di arrivare alla Roma e sposare il progetto di Gasperini che adesso vuole anche un ingaggio superiore.
speriamo di non replicare la vicenda Sancho.
La fonte è una garanzia della veridicità della notizia
Il romanzo da leggere sotto l’ombrellone…
Lasciamo dove sta, non mi sembra una persona seria, va be’ che di persone serie ne sono rimaste pochissime, ma non si può stare dietro al l’ennesima telenovela d estate
Se fosse vero, io direi basta. Restare un mese fisso su un giocatore dove devi ancora iniziare le trattative col Marsiglia, poi trovare l’intesa e roba da pazzi….A me dispiace molto poi per Gasperini se non venga, perché so quanto ci tiene per volerlo in squadra, però deve capire che non c’è solo Greenwood c’è……Non penso che tutti i calciatori di cognome fanno Greenwood voglio di…..
ci teneva anche a Sancho….
Lo sapevo che la colpa alla fine sarà del giocatore o che non è voluto venire o che aveva eccessive pretende di ingaggio, se come penso l’alternativa è uno che costa la metà con uno stipendio normale è l’ennesima presa in giro di queste proprietà americane
Che paxxe che siete comunque, aspettate di vedere come finisce e poi eventualmente lamentatevi invece di portarvi avanti
Alla fine resteremo a destra con Soulè e Dybala e saremo tutti contenti
beh…..se fosse vera la notizia, un bel
ma vai a fare in celo, e andare su altri
profili.
sfr ❤️🧡💛
sempre detto che 50 milioni non li spendevano non lo hanno mai trattato
io lo continuo a dire: per prende sto tamarro a sti prezzi bussa all’Arsenal e punta Trossard, alle brutte te ne torni a casa con Martinelli.
Costa un botto? Sì.
Me ne frega? No.
Gli altri te li stanno a regala’ o comunque te li mettono a 40m?
ps: Tchouameni e Camavinga sono in uscita, Sabitzer ha un contratto che scade l’anno prossimo…
te la do io tochio…. 🙁
Se ci mettessimo dentro Ridge,Brooke e Stefany Forrester ne uscirebbe una bella puntata!!! Proporrei anche il baffo con una delle sue leggendarie televendite!!!! :-))))
Io preferirei la versione dei prophilax
In Europa ci sono altre ALI goleador a prezzi ragionevoli. Basta cercare. Niente portoghesi, austriaci, spagnoli o svizzeri.
“welcome to Fenerhbache, Mason Greenwood: skills, goals and assists” (cit. YouTube)
questo è furbo….che fa? Ha l’offerta dei turchi a 7mln ed a noi ne chiede 6+bonus….cosi noi ci ritiriamo e al marsiglia rimane l’offerta turca più bassa per il cartellino, sono costretti ad accettare e lui cosi si porta a casa 7mln e in un campionato più leggero del ns
aaho… l’ha detto te lo do io tokyo…mica baubau miciomicio eh!
che spettacolo pietoso
..Se lo dice Marione,sarà vero…
Saranno contenti i Cesaroni che potranno prendersela col giocatore e non coi Friedkin, mo becchiamoci i Pepe e gli Alajabogovic
Alajbegovic è un bel giocatore secondo me.
Arrivederci e grazie.
Non facciamoci prendere per la gola……..
Sono anni che ripeto che l’accordo con il giocatore non è importante per la riuscita della trattativa.
Oltretutto ora si scopre (ma era chiaro) che le belle e seduttive telefonate devono combaciare con gli interessi economici del giocatore, quindi loro utilità molto bassa.
questo sta bene dove sta
mi sembrava strano che la Roma lo prendeva
Il taglio che si da a certi articoli mi fa morire… “Gasperini ha deciso, è Greenwood il profilo…” come se vivesse sulla luna. Se una cosa è fattibile bene, altrimenti pazienza. Se avesse deciso per Mbappè che facevamo, ci dovevamo vendere il Colosseo?
tanto mica è mio (o tuo).
Paga Dan, tu goditi Pempe’! 🤷🏼
Il Colosseo non mi risulta essere dei Friedkin…..
Diciamoci la verità: se è stata avviata una trattativa il calciatore lo volevi prendere.
Se prezzo e stipendio sono fuori portata per te, allora essi chiaro, vira su obiettivi di caratura inferiore e addio di nuovo al salto di qualità.
Ma basta piagnistei e basta scuse
ma molliamo subito sto mercenario.
Se prendi uno più scarso allora quello non è un mercenario!?
Certo, se è scarso magari quello ti darà il contentino e dirà che la Roma è sempre stato il suo sogno.
Ma tu ci crederai?
E se si rivelerà forte per poi chiedere aumenti o cessione a un top club dopo una stagione rispolvererai la favola del mercenario!?
Dai su, non facciamo come la volpe con l’uva.
E fu così che arriva il Bailey e il Zaragoza di turno e meno male che con le Champions si doveva fare una grande Roma
Menomale che stasera parla il mister.
Speriamo che Gasp sia generoso e che ci racconti lui qualcosa di serio.
Grennwood è un grandissimo calciatore.
Ma non ha un gran mercato.
SOULE ha ampi margini di crescita , B Conti alla sua età giocava in B col Genoa ( 1 gol fatto ).
Mathis Serie A 25/26 gol fatti 6 assist 5.
attenzione a privarsene con leggerezza..
TREQUARTISTA di sx
LATERALE basso di sx
Difensore CENTRALE
Queste le vere impellenze.
____
SOULE DYBALA a dx da alternare = perfetti e eccezionali
Corretto, ma poi chi vendi per sanare il bilancio entro fine mese?
Kone? Svilar? Ndicka?
A Roma vediamo soule come un fuoriclasse, ma sul mercato nessuno offre quanto noi lo abbiamo pagato dopo 2 anni, malgrado risultati apparentemente buoni.
I numeri offensivi nel gioco di Gasperini sono spesso dopati, i calciatori segnano di più che altrove . Il ragazzo sono mesi che soffre di una pubalgia cornica, ha buona tecnica, ma spesso si ostina a testa bassa nel dribbling. Non ha la forza e la “verticalità” che chiede Gasperini, per questo il mister lo sostituirebbe volentieri
ma dico io, se sto Greenwood era così forte, perché non è stato preso l’hanno scorso quando costava un panino col salame e una birra?
Paragonare Soule’ a Bruno Conti…forse ti sei sbagliato…forse ti sei confuso, spero.
Forza Grande Roma
Così, tanto x avere un argomento in più per fare trasmissione….🤦
Caro Gasperini ma se questo fa i capricci, chi lo paga? Lo paghi tu?Allora prendere il ragazzo della Bosnia, costa meno, e’ piu’ giovane ed e’ fortissimo!Vendetw Angelino e Fivbik e con quei soldi prendete un forte terzino sinistro! Per ora mintwngonSoule’, con Gasperini è sano fisicamente può solo crescere!
ciaone
Per me se comincia così…….. può restare a Marsiglia o andare dove vuole.
SEMPRE SE SIA VERA QUESTA NOTIZIA
ciaone.
per quei soldi troviamo di meglio
Se gliene offrono sette fa bene a chiederne sei e ci fa pure lo sconto. C’è poco da innervosirsi. Ci pensassero i Friedkin una buona volta che sono due mesi che non sanno che pesci prendere.
Non voglio fare il pessimista, ma possibile che ogni volta che puntiamo un giocatore di alto livello – vero o presunto – si debba innescare una telenovela infinita con giochetti al ribasso da una parte e rialzo dall’altra?
Spero non finisca come con Xhaka, dove cifre e modalità era stabilite e irrevocabili, mentre ci ostinavamo su formule creative al risparmio.
Hai centrato il punto.
Lo sai che quel calciatore ha costi alti, per cui se lo vuoi tiri fuori i soldi e te lo prendi.
Se fai ogni volta il giochino al ribasso va a finire come sempre, ossia che non lo prendi.
Allora sarebbe più serio non andarci proprio su certi calciatori, inutile insultare loro se poi fanno altre scelte per guadagnare di più.
Però così la competitività resterà sempre un miraggio.
Vediamo che succede, comunque…
con Malen non si è innescata nessuna telenovela
Ma come, dopo la telefonata di Gasp, ieri non vedeva l’ora di cominciare a correre, ed allenarsi con la nostra maglia. Ed oggi è così? Bè se lui ed il padre cambiano idea ogni giorno.
Io dico di andare su altri profili. Non perdiamoci in inutili serenate. Forza Magica Roma 🟥🟧
Ha detto che è pronto a correre, ma ha detto che con 11M di ingaggio correrebbe meglio.
virare su godts .
certo se lo dice Marione… una garanzia.. 😃😃🤣
….e quando andròooo devi sorridermi se puoi, Non sarà facile, ma sai, si muore un po’ per poter vivere……Arrivederci amore, ciao, le nubi sono già più in là (cit. Caterina Caselli)
Dybala.2
se é vero
ciao
ecco cosa succede quando la proprietà fa il bradipo sulle decisioni da prendere….a questo punto coi soldi risparmiati cambi obiettivi ma alla svelta )e non mi sorprenderei eventuali dimissioni di Gasperi….)che strazio!
Come previsto…la telenovela estiva volge al termine …d’altronde Co sta proprietà un investimento del genere non è possibile..purtroppo la roma sta ancora sotto SA FPF con la uefa….non mi aspetto nessun grande acquisto…con la champions la vedo.dura replica il terzo posto anzi prevedo un 6 / 7 posto…spero che Gasperini non si stufi…st’anno aspetto il 20 luglio prima di rinnovare abbonamento allo stadio
..deluso al massimo….non mi va giù che Como e Milan spendono
Rios 2, già ve l’ho detto.
semo in due l ho scritto una settimana fa me so preso 200 pollici in giu che finiva come sempre rios Zhaka ecc ecc
perdonami ma Rios ha dichiarato pubblicamente che non è voluto venire alla Roma.
Sto tizio che parla non è credibile, è vero. Ma attenzione, a prescindere, ci sta che sta gente (Marsiglia e Greenwood) se la tiri: gli siamo dando una centralità eccessiva, senza mostrare alternative. Gli affari si fanno a fari spenti.
nantro che fa la fine de Rios se vA in turchia a svernare ciaone con tre mani 😎
obiettivo dei radiolari e giornalai raggiunto. telenovela infinita, che gia’ si sapeva come sarebbe finita, ed ora e’ un mancato obiettivo della roma, tifosi delusi, friedkin bla bla bla e la giostra ricomincia.
I giocatori forti costano di cartellino e d’ingaggio…Greenwood o non Greenwood…se si vira su un altro avremo lo stesso identico problema, a meno che non ci si accontenti del Soulè di turno con cui non vinci lo scudetto e sarai poco più che comparsa in Champions.
Cosa volete dalla Roma? volete competere per il campionato dopo 25 anni che vediamo festeggiare gli altri? allora servono i giocatori forti, da 50mln, con ingaggi anche sopra i 5.
Se poi l’aspettativa è non vincere…bene così!
Ci sia chiarezza.
Se non hai le possibilità economiche per comprarlo e pagargli lo stipendio allora lo molli ADESSO e vai su calciatori che ti puoi permettere, vedremo di che qualità.
Inutile fare le solite telenovele per poi accollare il fallimento della trattativa al giocatore che, giustamente, mira a guadagnare di più. Mica è Romanista…..
Allora accollati le tue responsabilità e cerca di prendere il meglio con le risorse che hai, senza turlupinare i tifosi.
Per me la Roma prenderà giocatori che non sono mai usciti finora. Gasp e d’Amico all’Atalanta facevano cosi e facevano bene
Lo ripeto! Chi fa i capricci non merita considerazione! Mi andrei a prendere il giovane bosniaco, mi tengo Soule’ e sono sicuro con Gasperini si valorizza e prenderei un terzino sinistro! Vendere subito Angelino , Dovbik e qualche ragazzo in prestito secco come Vaz,Arena e Paratici!Un ragazzo che prenderei e’ Venturino!
El Shaarawy aspetta ad andartene…
Subito il piano B e così via, entro due giorni dalle richieste. Mi sembra davvero insostenibile questo stillicidio estivo, sempre inconcludente. Non se ne può più, il tifoso non lo merita…
Aspetta Aspetta Aspetta ancora Aspetta poi non ti puoi lamentate se ti tolgono il piatto da sotto il naso.
❤️💛
Ogni volta è la stessa storia. Se vuoi un giocatore cacci i soldi e lo prendi, se il prezzo è alto e non te lo puoi permettere lasci perdere senza imbastire telenovele inutili e dannose che ti danneggiano l’immagine.
Sono sereno perché non ci ho mai creduto. ….Solito gingle estivo per tenere la gran parte sul pezzo……Puntiamo seriamente su Tresoldi..o altri che non fanno dispetticci. 😉
Ogni fonte mi sembra di poco conto..
Il Marsiglia non accetta meno di 50.. Ma poi si contraddicono e accetta 45..
Gasp fino a ieri ha parlato al cellulare con il ragazzo.. Che ha addirittura risposto in italiano..
“Sono pronto a correre” 😀
Adesso alza le richieste..
Dico solo una cosa..
Inutile seguire questa vicenda, aspetto l’ufficialità, che sia alla Roma, al Feberbache, al Grosseto..
Inutile seguire una vicenda che è stata Romanzata dai giornali
Forza Roma
Ci sarà un filo comune, tipo gli unisci i puntini della settimana enigmistica: il Marsiglia non accetta meno di 50ML, infatti 45ML sono parte di quei 50, tipo l’acconto; Greenwood che afferma, sono pronto a correre a chiedervi di più dei 5ML già pattuiti, adesso ne voglio 6ML e lo ha detto in italiano per farsi capire meglio. Greenwood vuole giocare la champions in un club che l’ha già conquistata, ma si accontenta pure di fare i preliminari in Turchia. Tutto torna. 🤣🤣
Ammesso che sia vero che va al fenerbahce, ammesso che sia vero che la Roma vuole greenwood, ogni anno la stessa storia. I giocatori forti vanno pagati non c’è nulla da fare,adesso se lui sia un fenomeno questo non lo so cmq se cerchi questi profili bisogna caccia il grano quello vero. Ora se tutto questo è vero io Roma non aspettavo un secondo in più per fare un comunicato e presentare il nuovo calciatore il cosiddetto piano b, ma qui sembra che passano i ds ma i problemi so sempre quelli
La Roma viene sempre usata dai club che cercano di vendere giocatori sovrapprezzo, da procuratori e da intermediari per cercare aste al rialzo o quotazioni fasulle. L’assenza di una management strutturato, di un organo di comunicazione ufficiale, una stampa prezzolata fanno si che il club sia facilmente utilizzabile come “cassa di risonanza”. il Marsiglia cerca di scatenare un asta a cui nessuno partecipa, chiamando sempre in causa la Roma, radiolari e pennivendoli romani gli danno man forte
ma questo se è vero quello che scrivono ancora non sé deciso di andare in turchia o la sensazione che sia na bufala comunque staremo a vedere
va bene se trova chi glieli da sono d’accordo con lui…….cerchiamo altrove con più celerità per favore tra pochi giorni siamo in ritiro sempre con cristante….pellegrini e via dicendo…..ma dove stanno i giocatori da champions??????
Dalla telefonata in italiano al ” non risultano contatti diretti con Gasp”, il trionfo delle fandonie. Comunque non arriverà lui.
Forza Roma
la volete sapere una cosa , secondo me questo e tante altre notizie sono finte , fino a ieri la Roma ha già l’ accordo con il giocatore per 4,5 ml all’ anno e poi questa notizia , quindi mi dispiace ma secondo me questa notizia è solo per fare preoccupare i tifosi dell’ As Roma!
Non perdiamo tempo come con Shancho, io preferisco Nusa. Prendiamo Nusa
Nusa 10 goal negli ultimi 3 anni in Germania..
Uno dei campionati Europei dove si segnano più goal..
Greenwood 53 goal negli ultimi 3 anni..
Il costo è simile.. I numeri totalmente diversi..
Nusa, in Germania ne parlano come un calciatore che ti fa 2 partite buone ogni 10..
Diomande (altro esterno del Lipsia) si è dimostrato di gran lunga superiore..
Greenwood in campionato per numeri, dribbling riusciti, goal, assist, tiene il passo di Kvara..
Ma viene preferito Nusa..
Forza Roma
Piano B: a destra sei coperto da Soulé e Dybala, a sinistra è dallo scorso calciomercato che Gasperini chiede rinforzi. Andare a Milano, prendere Leao ( andate a vedere cosa fosse Lookman prima di Gasperini e valutate cosa potrebbe essere il portoghese sulla fascia con dietro Wesley) e fare il sacrificio a centrocampo.
Edoardo.. Lookman prima di Gasp non raggiungeva standard elevati.. Lo so benissimo..
E rinato con Gasp.. Passando da 5 goal l’anno a 15..
Ma è sempre stato un corridore, uno che correva per la squadra..
Leao invece non considera la squadra, non aiuta la squadra, non fa una rincorsa indietro,prende in giro i suoi allenatori, non rispetta nessuno..
E un distruggi spogliatoio..
Non lo vorrei neanche a 20 mln.
C’è grande differenza con Lookman..
Forza Roma
Secondo me gli scarabbocchiatori hanno raggiunto il loro scopo con la faccenda Greenwood. La verità la sanno solo a Trigoria, quello che stanno facendo e che faranno, lo sanno solo loro.
Pensate un attimo alla famigerata telefonata di Gasperini a Greenwood “sei pronto a correre?” “si, ma voglio fare anche tanti gol” (addirittura in italiano…).
Già solo da questo si capisce quanto possa giovare alla nostra salute giallorossa stare dietro a quanto scritto, sia in negativo che in positivo…
Ma fatemi il favore! Il Fenecomesechiama ha una rosa che non supera i 280 mln ed è in rosso di 42 mln e non si potrebbe mai permettere di offrire una cifra del genere al calcitore come ingaggio, ne tantomento le “7” rate! Ne riportate di cavolate eh?
Come stanno realmente le cose lo sanno solo a Trigoria…il fatto che dopo il 30 Giugno non sia stata fatta ancora un offerta ufficiale mi lascia perplesso sul reale interesse per il giocatore, son perfettamente d’accordo su quanto scritto in passato da qualcuno….ogni giorno che passa non depone a favore della Roma…..una trattativa non la puoi trascinare per settimane e settimane….speriamo bene….
Questo significa o che sono tutti rimbambiti quando vengono qui, oppure che la colpa è di una società assente.
Punto 1: Ci vuole tanto a dare via dei giocatori? Meglio prendere 5 milioni in meno e darli via piuttosto che tenerli a nostre spese.
Punto 2: parametri zero non esistono per noi? Ci sono giocatori forti e utili più di certi che abbiamo.
Punto 3: ci sono anche prestiti con obbligo di riscatto per non appesantire budget quest’anno.
Punto 4: siamo in Champions..ci svegliamo?
sono fiducioso, tra un paio di giorni ce l accelerata vincente. è inutile ascoltare queste cavolate, solo d amico sa come vanno le cose
praticamente la notizia é: La Roma ha deciso di non decidere. Che equivale anche a dire ci scusiamo, noi giornalisti non abbiamo idea di quello che sta succedendo ma dobbiamo portare il pane a casa
Hanno un altro obiettivo, che si è sbloccato a sorpresa da poco. Prendono Leao. Questa è la via.
forse ascoltandoli l’interpretazione cambia, ma il condizionale viene usato solo verso Dan che deve cacciare di soldi, non viene usato nel dire che ci sono stati contatti con dirigenti e Gasp tra il padre e Green, che l’accordo con il calciatore già c’è e che manca solo un’offerta ufficiale
non e possibile neanche che due giorni fa non lo conoscesse visto che “legno verde” viene nominato da fine aprile…
chissà allora se la speranza che non venga che alcuni hanno è perché dovrebbero riconoscere che una trasmissione radiofonica ha fatto la notizia 2 mesi prima…
d’altronde c’è chi come romano che
Se così fosse; un mese e mezzo buttato al vento.
d’altronde c’è chi come romano che quel 31 maggio esultò perché gli era antipatico Mou …
o come chi osanna i Friedkin per non aver aumentato gli abbonamenti senza sapere che non solo l’hanno aumentati del 10% ma hanno tolto anche svariati privilegi…
cioè… molte castronerie le sentiamo dai media… ma anche nel forum se ne leggono molte… come ci distribuisce patentini da tifoso e poi non sa neanche che Romolo è la mascotte della ASRoma…
Siamo l’unica società al mondo che ci mette una settimana per presentare un’offerta, e dopo circa 50 giorni non è ancora stato inviato nulla. Questo dovrebbe far capire che il giocatore non ci interessa per via dei costi elevati. Oggi ho letto che servirebbero circa 100 milioni tra acquisto e ingaggio, quindi non credo che li spenderemo mai. Ci affideremo ai piani B, C, D e così via, fino ad arrivare alla Z. Speriamo che stasera Gasperini chiarisca tutto.
Ma i Friedkin non dovevano risvegliare il gigante? Non dovevano essere la svolta? A me mi pare che con loro è cambiato poco e niente
Al di là di Greenwood, il mercato della Roma è sempre stato lento anche per la struttura societaria che non prevede un AD con pieni poteri che può decidere ,in autonomia tutto passa per la proprietà. Ho notato che le trattative sono state più rapide quando un Friedkin era a Roma (vedi Malen) perciò,se vogliono avere l’ultima parola su ogni operazione, il calciomercato è fatto di occasioni e tempismo ,dovrebbero essere presenti nel periodo del mercato
Greenwood è ormai chiaro che non verrà.
Se si vogliono avere giocatori trattabili dobbiamo guardare al mercato sudamericano in Europa i prezzi sono folli per giocatori discutibili
Era abbastanza ovvio che non venisse. Trattativa troppo lunga
andremo avanti anche senza greenwood, come abbiamo fatto finora…
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.