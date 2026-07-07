LIVE! Greenwood-Roma in stand-by: l’inglese alza le richieste a sei milioni. Dalla Turchia: “Andrà al Fenerbahce”

Ore 15:00 – PEDULLA’: “ROMA IN STAND-BY SU MASON” – Arrivano aggiornamenti anche da Alfredo Pedullà: secondo quanto scrive il giornalista, in queste ore la Roma ha deciso di restare in stand-by sull’affare Greenwood. Per lasciare Marsiglia, l’inglese chiede un ingaggio un po’ più alto rispetto ai 5 milioni a stagione (bonus compresi) proposti dai giallorossi. Non risultano inoltre contatti diretti tra Gasperini e Greenwood. Fase di riflessione in queste ore per il club giallorosso. (alfredopedullà.com)

Ore 13:30 – DALLA TURCHIA: E’ FATTA COL FENERBAHCE – Dalla Turchia rilanciano l’accordo tra Greenwood e il Fenerbahce: il club turco avrebbe trovato l’intesa con l’attaccante inglese e alzato l’offerta al Marsiglia dopo il primo rifiuto. Sul tavolo ci sarebbero 45 milioni pagabili in 7 rate uguali, più bonus, per una cifra complessiva superiore ai 50 milioni. Al giocatore sarebbe stato proposto un contratto da 11 milioni a stagione per quattro anni, con opzione per un altro anno. Il prossimo weekend Greenwood potrebbe addirittura unirsi al ritiro del Fenerbahce in Austria. (Sporx.com)

Ore 12:45 – TRS: “GREENWOOD SPIAZZA LA ROMA” – La strada che porta Mason Greenwood alla Roma si complica. L’attaccante inglese resta il grande obiettivo del mercato giallorosso, il colpo individuato per alzare il livello dell’attacco di Gasperini in vista della Champions League, ma nelle ultime ore sarebbero emersi nuovi ostacoli. Il primo resta quello con il Marsiglia. Il club francese continua a chiedere circa 50 milioni di euro per lasciar partire l’ex Manchester United, mentre la Roma vorrebbe provare a chiudere l’operazione intorno ai 45 milioni, bonus compresi. Una distanza non enorme, ma comunque significativa in un affare già molto pesante dal punto di vista economico.

La Roma può contare sul lavoro svolto nelle scorse settimane con il giocatore. Gasperini ha parlato direttamente con Greenwood, spiegandogli il ruolo che avrebbe nel suo sistema di gioco e convincendolo ad aprire alla destinazione giallorossa. Il sì del calciatore era stato uno dei punti di forza della strategia romanista. Ora, però, anche il fronte ingaggio rischia di diventare più complicato. Secondo quanto riferito da Te la do io Tokyo, trasmissione radiofonica in onda su Tele Radio Stereo, Greenwood avrebbe modificato le proprie richieste economiche. Dai 5 milioni netti inizialmente ipotizzati, l’attaccante sarebbe salito a una richiesta da circa 6 milioni più bonus.

Una cifra che, al momento, rischia di raffreddare i rapporti e costringe la Roma a una nuova riflessione. Il club dovrà capire se assecondare le richieste del giocatore, provare a trovare un punto d’incontro o rivedere la propria strategia su un’operazione che, tra cartellino e stipendio, avrebbe comunque un peso enorme. Gasperini continua ad avere le idee chiare: Greenwood è il profilo che vuole per rinforzare l’attacco. Ma non tutto dipende dalla volontà del tecnico. Serve il via libera economico della proprietà, serve un accordo con il Marsiglia e ora serve anche una nuova intesa definitiva con l’entourage del calciatore. (Te la do io Tokyo/Tele Radio Stereo)

Redazione Giallorossi.net